מי מתקשר למי, ומי באמת נמצא בלחץ? חילופי האשמות בין מפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט לליכוד התפתחו הערב (מוצאי שבת) לעימות פוליטי סביב שיחות טלפון שלטענת איזנקוט התקיימו בין בכירים בליכוד לחברי מפלגתו.

איזנקוט טען כי בשעות האחרונות ניכרת היסטריה בליכוד, וכי גורמים המזוהים עם המפלגה פונים לחברי ישר. בין השמות שהזכיר היו אלמוג כהן, יואב קיש ויעקב ברדוגו.

"הציבור כולו רואה את הלחץ שלכם מההפסד", כתב איזנקוט, שהציג את הפניות הנטענות כביטוי ללחץ שבו מצוי הליכוד בעקבות תוצאות הבחירות.

אלא שהטענות זכו להכחשה מצד שניים מהאישים שהוזכרו. יעקב ברדוגו ואלמוג כהן הבהירו כי לא פנו לאיש מחברי מפלגת ישר, ובכך דחו את הדברים שיוחסו להם.

בליכוד לא הסתפקו בהכחשות והשיבו לאיזנקוט במתקפה משלהם, תוך שהם מפנים את הטענה ללחץ דווקא לעברו ולעבר רונן מנליס.

"גדי ומנליס בלחץ שמשבשים להם את התוכניות לשתף פעולה עם מפלגות תומכות טרור", נמסר מטעם הליכוד.

בהמשך טענו בישר כי גם השרה אורית סטרוק התקשרה והיא השיבה בעקיצה, "התקשרתי הערב לטל אוחנה, ידידתי הטובה, לברך אותה על כניסתה לכנסת", כתבה סטרוק והסבירה כי השתיים פועלות יחד לשיקום יישובי גבול הצפון.

סטרוק הוסיפה כי אוחנה לא השיבה לשיחה, אך היא בטוחה שתחזור אליה. את דבריה חתמה בעקיצה למפלגתו של איזנקוט: "בטוחה ששום דבר ישר/עקום לא יחרב את הידידות האמיצה בינינו".