אליה פרץ - צללית של לילה (לזכרו של דוד הס ז״ל)

הזמר והיוצר אליה פרץ משחרר שיר חדש בשם "צללית של לילה", שהולחן למילותיו של דוד הס ז"ל, במסגרת פרויקט מוזיקלי מיוחד להנצחת זכרו.

השיר עוסק במסע הפנימי של האדם, ברצון להשתחרר מהפחדים ומהלבושים החיצוניים ולגלות מחדש את הנשמה ואת הרצון לחיות חיים מלאים ואמיתיים.

"כל נשמה צריכה לבוש כדי להפציע בו לחלל העולם", מספר פרץ על היצירה. "וישנם רגעים בהם מבקשים להפשיט, לקלף, לשוב אל המקוריות העצמית שאינה נגדרת בלבושיה, ולקנות מחדש מלבוש שיעטה בשלום והלימה אמיתית על הנשמה המבקשת שלום בעצמיה".

פרץ מתאר את המפגש עם מילותיו של דוד הס ז"ל כזכות מיוחדת. "דוד הס ז"ל, נשמה גבוהה שזכיתי להכיר מבין בתרי מילותיו ולתת להן עטיפה ולבוש של ניגון אל רחשי ליבו המבקשים את המקוריות שנעלמה".

במרכז השיר ניצבת שאלת משמעות החיים, כפי שהיא עולה ממילותיו של הס: "ויודע שאדם יסודו מעפר, וסופו גם כן, אך מה עם האמצע? אני שואל".

את השיר מלווה קליפ חול שיצרה רחלי בנדר, בהשראת דמותו של דוד ותשוקת החיים העזה שלו, שבאה לידי ביטוי בארבעת היסודות - אש, רוח, מים ואדמה. ציורי החול מבטאים את הגעגוע לקרבת אלוקים ואת השאיפה לחיים של חופש ומשמעות, לצד המורכבות והכאב.

על ההפקה המוזיקלית הופקד אביאל סולטן, שגם ניגן בגיטרה, בפסנתר ובבס. אליה פרץ ניגן בקמנצ'ה, ניר מוצרי בחליל בנסורי ואסף זמיר בכלי הקשה ובתופים. בקולות השתתפו אביאל סולטן, אברהם הס, עז ראפ ואליה פרץ. על המיקס והמאסטרינג הופקד ערן קליין.

"התכנסנו לפרויקט מיוחד לזכרו שיביא את שפעו הטוב, שיאיר לנשמותינו לבושים חדשים שלמים ומשתלמים", מסכם פרץ. "תודה לדוד ולמשפחתו על הזכות. ה' יברך את עמו בשלום".