"לא יגנבו לנו את המדינה" | ברל'ה קרומבי במחאה בתל אביב

יו"ר תנועת תקומה, ברל'ה קרומבי, נשא הערב (מוצאי שבת) נאום נחרץ בהפגנה שנערכה בכיכר הבימה בתל אביב, בדרישה לחקור את החשדות להתערבות זרה בבחירות לכנסת.

בדבריו האשים קרומבי את קטאר בניסיון להשפיע על תוצאות הבחירות ולהביא להדחתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, והכריז על יציאה למאבק ציבורי נגד מה שהוא מגדיר כניסיון לגנוב את קולות המחנה הלאומי.

"מה שקורה פה זה דבר מדהים", פתח קרומבי את נאומו. "בלי תקציבים, בלי מימון, בלי ארגונים, אנשים טובים שהרגישו שאנחנו לא יכולים להמשיך לשבת בבית כשמנסים לגנוב לנו את הבחירות".

קרומבי טען כי המאבק הפוליטי נגד נתניהו חצה הפעם גבול חדש, כאשר לדבריו גם מדינות זרות פעלו כדי להשפיע על המערכת הפוליטית בישראל.

"אנחנו רגילים כבר מעל 30 שנה שהשמאל הישראלי מנסה להילחם בבנימין נתניהו, אבל מה שקרה עכשיו זה שמדינות אויב כמו קטאר השקיעו מאות מיליונים כדי לנסות להפיל את ראש המחנה הלאומי, בנימין נתניהו", אמר קרומבי.

דבריו של קרומבי נענו בקריאות חוזרות של "לא ניתן", והוא הבהיר כי מבחינתו ההפגנה אינה אירוע חד-פעמי אלא תחילתו של מאבק ציבורי.

"אנחנו יוצאים למאבק עם האנרגיה האדירה הזאת שיש פה הערב, כי אנחנו לא נסכים שהקול שלנו ייגנב", הכריז. "קטאר והאחים המוסלמים לא ינצחו את בנימין נתניהו".

בהמשך תקף קרומבי את היחס כלפי מצביעי הימין ואת האפשרות להקמת ממשלה בהשתתפות מפלגות ערביות. לדבריו, מי שפוסלים את מצביעי המחנה הלאומי מוכנים לשתף פעולה עם גורמים שהוא מגדיר כתומכי טרור.

"הם קראו לנו בבונים, הם קראו לנו ביביסטים, הם קראו לנו עדר, ובסוף הם מעדיפים לעשות ממשלה עם תומכי טרור", אמר.

בתוך כך קטאר דחתה ביום חמישי את החשדות כלפיה, לפיהם ניסתה להטות את תוצאות הבחירות בישראל באמצעות העברת כספים.

דובר משרד החוץ בדוחא, מאג'ד אל-אנסארי, אמר כי "אנו דוחים את ההאשמות מצד פוליטיקאים ישראלים מסוימים ואנשי הקשר שלהם בתקשורת, אשר פתחו בקמפיין דיסאינפורמציה נוסף שמטרתו לגרור את קטאר למחלוקות פוליטיות בישראל בעקבות הבחירות שנערכו השבוע. הם מאשימים שקנינו את נתניהו, את השמאל - וכעת את הקול הערבי. אם היה אפשר להאמין לכל אלה, קטאר כנראה הייתה הבעלים של ישראל כולה".