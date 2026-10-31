הלך לעולמו שלומי כהן ז"ל, תושב דולב שהיה מראשוני החקלאים באזור ומאנשי האדמה שפעלו לאורך השנים לפיתוח החקלאות היהודית בחבל בנימין.

במשך שנים רבות גידל מאות דונמים של כרמי ענבים בשטחי דולב, טלמון וכרם רעים.

אלא שהעשייה החקלאית לא הייתה נטולת קשיים. במהלך השנים נפגעו כרמיו של כהן מספר פעמים. באזור כרם רעים הושחתו כרמים בידי אנרכיסטים, ובאזור טלמון נשרפו לפני מספר שנים שטחי כרמים בעקבות הצתות.

למרות הפגיעות החוזרות והנזקים הכבדים, כהן לא ויתר על עבודת האדמה. בכל פעם שבה נפגעו הכרמים, שב אל השטח, שיקם את שנפגע ונטע גפנים חדשות.

כהן הותיר אחריו את רעייתו שלומצי, ילדיו מאיר, יערה, אלדר, שחר, נעה, דרור ואלירז, ואת אחיו גדי ואסף. המשפחה תשב שבעה בבית המנוח, ברחוב הרב גורן 243 בדולב.