פרטים חדשים נחשפים על אנשי הצוות שהיו מעורבים בדרמה האווירית בטיסת פליי דובאי FZ1073, שהייתה בדרכה לישראל והפכה בתוך רגעים ספורים לזירת מאבק על השליטה במטוס.

האירוע החריג התרחש כאשר טייס המשנה תקף את הקברניט וניסה להשתלט על המטוס. שני טייסי תגבור ששהו בטיסה התערבו, הצליחו להשיב את השליטה בתא הטייס והובילו את המטוס לנחיתת חירום בטוחה בסעודיה.

על פי הפרטים שפורסמו, אחד משני הטייסים שהיו מעורבים בהצלת המטוס הוא אזרח ניו זילנד, והשני אזרח דרום אפריקה. השניים מילאו תפקיד מכריע בהשתלטות על האירוע ובמניעת אסון שהיה עלול להסתיים באובדן חיי אדם.

כעת, לאחר שהאירוע עורר עניין רב, נחשפו גם פניהם של אנשי הצוות במסגרת טקס הוקרה רשמי שנערך באיחוד האמירויות.

נשיא איחוד האמירויות, מוחמד בן זאיד, העניק עיטורי הוקרה לאנשי צוות הטיסה, ובהם שני הטייסים שהיו שותפים להשתלטות על המטוס ולהנחתתו בשלום.

הטקס העניק הכרה רשמית לאנשי הצוות שפעלו בשעת חירום, כאשר גורלם של הנוסעים היה תלוי ביכולתם להשיב את השליטה במטוס.