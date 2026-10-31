המחזור התשיעי בליגת העל בכדורגל נפתח הערב (מוצאי שבת) עם רצף של תוצאות מאכזבות ורעות עבור מרבית קבוצות הליגה.

ראשונה להתאכזב הייתה בית"ר ירושלים ואוהדיה הרבים שגדשו את האצטדיון הביתי, אצטדיון טדי שבבירה עד אפס מקום.

בית"ר שלא הפסידה לעירוני קריית שמונה בבית מאז מאי 2015 הובילה בבטחה בתוצאה 0:1 משער של עדי יונה, אך שריקת פנדל שערורייתית לרעתה בדקה ה-97 הורידה אותה לתיקו 1:1, תוצאה דומה למשחק הקודם שנערך בין השתיים במסגרת המחזור התשיעי של ליגת העל בכדורגל ב-2007, אז נפרדו השתיים בתיקו 0:0. אז זה נגמר עם דאבל לזכות הירושלמים שזכו באותה עונה באליפות המדינה ובגביע המדינה בכדורגל.

בית"ר שהשיגה 16 נקודות מ-18 האחרונות ובארבעה מהמשחקים שמרה על רשת נקייה, לא יכלה הפעם לצוות השיפוט ונעצרת בדרך חזרה לצמרת הטבלה.

מי שעוד איבדה נקודות במאבקה בניסיון להידבק לצמרת הטבלה היא מכבי נתניה שנפרדה בתיקו 1:1 מיריבה ירושלמית אחרת, הפועל ירושלים כאשר אוהדי נתניה בסיום דרשו את פיטוריו של מאמנם רוני לוי.

גם בני סכנין ועירוני טבריה נפרדו בתיקו 1:1, ומי שסופרת הפסד שביעי ברציפות כבר היא הפועל פתח תקווה. הערב הכחולים ממלאבס הפסידו גם להפועל חיפה שחזרה לעצמה מהתבוסה בידיי מכבי ת"א במחזור שעבר, כאשר החיפאים ניצחו בתוצאה 1:2.