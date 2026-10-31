אחרי ההפסד המבאס לממפיס, דני אבדיה ופורטלנד חזרו הערב (מוצאי שבת) למסלול הניצחונות כשגברו על יוטה בקלות בתוצאה 112:90 בחוץ.

הבלייזרס, שפתחו את העונה עם שלושה ניצחונות רצופים, הפסידו לממפיס למרות הופעה אישית טובה של הישראלי, שסיים עם 24 נקודות, 9 ריבאונדים ו-7 אסיסטים, וכך קלע גם הערב הישראלי הטוב ביותר בליגת הכדורסל הטובה בעולם.

מה שהתחיל ברבע הראשון עם 8 נקודות של הישראלי, המשיך עם 19 נקודות בכל המחצית הראשונה והסתיים עם 24 במשחק כולו, אליהן הוסיף 5 כדורים חוזרים, 2 אסיסטים וחטיפה אחת כשהוא מדייק ב-10 מתוך 11 זריקות העונשין שלו.

למרות היעדרותו של ג'ה מוראנט, שנפצע בשריר הירך האחורי וצפוי להיעדר מספר שבועות, אבדיה נהנה מעזרה של דמיאן לילארד שהגיע לדו ספרתי תוך שש דקות, כשאת המשחק כולו סיים שתי נקודות פחות מאבדיה, 22 נקודות.

למעשה, המשחק הוכרע כבר בשלב מוקדם שלו, כשאחרי ריצת 16:0 ברבע הראשון, פורטלנד הובילה 59:42 בהפסקה בין המחציות וליוטה אותה ניצחה פורטלנד בכל ארבעת המפגשים ביניהן בעונה שעברה, לא היה כל סיכוי בדרך חזרה של פורטלנד למסלול הניצחונות כשהם עם ניצחון רביעי העונה ב-NBA.