בעונה שעברה הצליחה מכבי רמת גן לחבר שני ניצחונות רצופים רק במחזור הנעילה של הליגה. הערב (מוצאי שבת), הצליחה רמת גן לעשות כבר אחרי מחזור רביעי בלבד בתוך העונה.

היה זה כאשר רמת גן הצליחה לחזור מפיגור בן 10 נקודות לניצחון חוץ על הפועל העמק בתוצאה 86:77, במה שהיה ניצחונה הראשון בחוץ על הפועל העמק מאז 2009.

רמת גן שלטה והובילה אמנם כמעט לכל אורך המחצית הראשונה אבל רגע לפני הירידה להפסקת המחצית נקלעה לפיגור וגם ההפסקה בין שתי המחציות לא עזרה להם בכדי להפוך את התוצאה בחזרה כשההפרש כבר הגיע לכדי 10 נקודות, עם 43:53, 3 דקות לתוך הרבע השלישי.

כחמש דקות לסיום המשחק, הצליחה רמת גן העיקשת לבצע את המהפך המיוחל כשזו פתחה בריצת 15:0 ממנה לא עצרה.

רמת גן שהפסידה בכל ארבעת משחקיה בטורניר קדם העונה, גביע ווינר סל, מצליחה לנצח משחק שני ברציפות בליגה.