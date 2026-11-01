על רקע תוצאות הבחירות והשיחות על אפשרות של הקמת ממשלה בתמיכת המפלגות הערביות, בכירי תנועת "הביטחוניסטים" יוצאים בקריאה משותפת ודחופה לכל המפלגות הציוניות להתלכד ולהקים ברית ציונית לאומית רחבה, שתבטיח את ביטחונה ועתידה של מדינת ישראל.

בתנועה מדגישים כי לקראת האתגרים הביטחוניים והלאומיים העצומים הניצבים בפני המדינה, על המנהיגים להתאחד סביב שבעת עקרונות הביטחון שגיבשה התנועה.

בין העקרונות המרכזיים: שימור הישגי המלחמה, מניעת התעצמות אויבי ישראל, סיכול תוכנית הגרעין האיראנית, הכרעה ברורה בכל זירות הלחימה, וחיזוק משמעותי של המשילות והביטחון הלאומי.

"אחרי שלוש שנים קשות, הגענו לצומת של הכרעות", מזהירים בכירי התנועה בפנייה ישירה לראשי המפלגות הציוניות. "הדור הבא מסתכל עליכם. האחריות שלכם כרגע היא להתלכד ולהתקדם".

אתמול חבר הכנסת אחמד טיבי קרא להקמת ממשלת מיעוט בראשות גדי איזנקוט, והציע את תמיכת סיעתו למהלך שנועד להביא להדחתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בריאיון לרשת CNN אמר טיבי כי "איזנקוט צריך להקים ממשלת מיעוט. אם ירצו את עזרתנו, נהיה שם".

בהתייחסו לשאיפה להדיח את נתניהו מתפקידו, הסביר טיבי כי המהלך משקף את רצון בוחריו והשיב: "זה מה שהציבור שלנו דורש".