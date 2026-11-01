נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו קיימו אתמול (שבת) שיחת טלפון, על רקע המתיחות המתמשכת מול איראן והמאמצים להגיע להסדר מדיני שיביא לסיום העימות. כך דיווח העיתון "וול סטריט ג'ורנל".

השיחה נערכה יומיים לאחר שמפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM), אדמירל בראד קופר, הגיע לבית הלבן והציג בפני טראמפ אפשרויות לפעולות צבאיות נוספות נגד הרפובליקה האסלאמית.

על פי גורמים רשמיים ומקורות המעורים בפרטי הדיונים, בתדרוך החריג השתתפו גם שר המלחמה האמריקני פיט הגסת' ויו"ר המטות המשולבים, הגנרל דן קיין.

ביום שישי התייחס טראמפ למגעים עם טהרן וטען כי המשטר האיראני מעוניין במשא ומתן, בין היתר בשל מצבו הכלכלי הקשה.

"יש שיחות. הם רוצים לדבר. הם ממשיכים לדבר. הם לא משלמים לחיילים שלהם. הם לא משלמים לשוטרים שלהם. הם בצרות גדולות", אמר טראמפ לכתבים.

הנשיא הוסיף כי וושינגטון אינה ממהרת להגיע להסדר לסיום העימות. "יש לנו זמן, למען האמת. זו מלחמה, אבל זו לא מלחמה רגילה".

בתוך כך, העיתון הקטארי "אל-ערבי אל-ג'דיד" דיווח מפי מקורות המעורבים במאמצי התיווך בין ארצות הברית לאיראן כי נרשמה התקדמות בשיחות המתקיימות בקטאר.

"חלה התקדמות בשיחות בקטאר, ומשלחת אמריקאית צפויה להצטרף למשא ומתן עם גורמים איראניים בדוחא", מסרו המקורות. הדיווח לא זכה לאישור רשמי מצד ארצות הברית.

לפי המקורות, במסגרת המגעים הושגו הבנות ראשוניות בכמה סוגיות מרכזיות, בהן תוכנית הגרעין האיראנית, חופש השיט במצר הורמוז ומתן תמריצים כלכליים לטהרן. עוד נטען כי סין ורוסיה צפויות לשמש ערבות לכל הסכם שיושג בין הצדדים.

במקביל למגעים המדיניים, המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, פרסם איום כלפי ארצות הברית וישראל, על רקע האפשרות לחידוש הלחימה לאחר בחירות אמצע הכהונה בארצות הברית.

בפוסט שפרסם ברשת X, בעקבות פגישה עם מפקדים בכירים בצבא איראן, כתב חמינאי כי "יש להגיב על כל רמה או סוג של איום בתגובה מיידית, בעלת השפעה, וללא מגבלות גיאוגרפיות. אם אויבי איראן יחדשו את התקפותיהם הצבאיות או את פעולות הטרור, יהיו אלה הכוחות המזוינים של הרפובליקה האסלאמית והעם האיראני שיקבעו מתי ובאילו תנאים יסתיימו המתקפות האלו".