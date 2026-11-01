הפרות הסדר וחסימת הכביש של אנשי הפלג הירושלמי איתן אלחדז-ברק/TPS

עשרות מפגינים חרדים קיצונים הגיעו לאזור בסיס הקליטה והמיון בתל השומר במחאה על מעצר עריקים, והחלו בניסיונות לחסום את הכביש המוביל לבסיס.

בעקבות ההפגנה נפרסו במקום כוחות משטרה מתוגברים, הפועלים לשמירת הסדר הציבורי ולמניעת חסימות והפרות סדר.

במסגרת הפעילות המשטרתית, נחסמו כמה צירי תנועה בקריית אונו המובילים ללשכת הגיוס, והוטלו הגבלות על תנועת כלי רכב באזור.

על פי הודעת המשטרה, החסימות כוללות את דרך יעקב דורי בפינת רחוב גילדסגיים, לכיוון לשכת הגיוס, וכן את שער שלכת ורחוב נחל דן.

כוחות המשטרה ממשיכים לפעול באזור על רקע ניסיונות המפגינים לחסום את הכביש, במטרה לשמור על הסדר הציבורי ולמנוע הפרעות לתנועה.