סטודנטים שנאלצו להפסיד שבועות ארוכים של לימודים בשל שירות מילואים או שירות קבע יוכלו בשנת הלימודים תשפ"ז להגיש עבודות במקום להיבחן בחלק מהקורסים, לקבל הקלות בתנאי הזכאות למלגות הצטיינות וליהנות מסיוע גם אם השירות הצבאי אילץ אותם להאריך את התואר בסמסטר או בשנה נוספת.

אלה חלק מהבשורות במתווה הלימודים החדש שגובש בשיתוף צה"ל והמועצה להשכלה גבוהה, במטרה לצמצם את הפגיעה האקדמית במשרתים ולאפשר להם להמשיך בלימודיהם גם לאחר תקופות שירות ממושכות.

המתווה החדש מרחיב את ההתאמות שניתנו בשנתיים הקודמות, תשפ"ה ותשפ"ו, ומחיל אותן על כלל המסלולים ותחומי הלימוד. לצד ההקלות בבחינות, הוא כולל מענה לסטודנטים לתארים מתקדמים, למשרתים שנאלצו לדחות את סיום לימודיהם ואף לבני ובנות זוג של משרתים בתפקידים קדמיים.

אחד השינויים המרכזיים במתווה נוגע לאופן ההערכה בקורסים האקדמיים. במקום להסתמך רק על בחינות רגילות, המוסדות יאפשרו למשרתים הזכאים לכך להיבחן בדרכים חלופיות, ובהן הגשת עבודה במקום בחינה, בחינה מותאמת או התחשבות בציון הגבוה מבין שני מועדי בחינה.

היקף ההתאמות ייקבע בהתאם למשך השירות ולאופיו. סטודנטים הנמנים עם קבוצת המשרתים שביצעו את מספר ימי המילואים הגבוה ביותר, וכן משרתי קבע בייעוד קדמי, יהיו זכאים להערכה חלופית בשלושה קורסים. סטודנטים המשתייכים לקבוצת הזכאות הגבוהה אך אינם משרתים בייעוד קדמי יהיו זכאים להתאמות בשני קורסים.

סטודנטים המשתייכים לקבוצת הזכאות השנייה, הכוללת מי ששירתו 21 ימי מילואים ומעלה במהלך הסמסטר, יהיו זכאים להערכה חלופית בקורס אחד או בשני קורסים, בהתאם לאופי השירות.

המטרה היא לאפשר לסטודנטים שהחמיצו חלקים משמעותיים מהסמסטר להוכיח את הידע שרכשו, מבלי שהיעדרותם בשל השירות תפגע באופן בלתי מידתי בהישגיהם האקדמיים.

המתווה מבקש לתת מענה גם לבעיה שאינה מסתיימת עם החזרה משירות המילואים: סטודנטים שנאלצו לדחות קורסים, להפסיד בחינות או להאריך את לימודיהם בשל השירות הצבאי.

לפי המתווה, משרתים שנאלצו להוסיף סמסטר או שנת לימודים לתואר בעקבות השירות ימשיכו ליהנות מההתאמות המגיעות להם בהתאם לקבוצת ימי המילואים שאליה השתייכו או לסוג שירות הקבע שביצעו.

בכך מבקשים בצה"ל ובמערכת ההשכלה הגבוהה למנוע מצב שבו סטודנט מאבד את זכאותו להתאמות דווקא בשלב שבו הוא מנסה להשלים את הפערים שנוצרו במהלך השירות.

לצד זאת, נקבע כי הקלטות השיעורים יישמרו למשך שלושה חודשים מתום הסמסטר שבו התקיים הקורס. המשרתים יוכלו להסתייע גם בהשלמת חומר פרטנית, במועדי בחינה מותאמים ובמיצוי האפשרות לקבלת פטור מנקודות זכות.

בשורה נוספת נוגעת לסטודנטים המשרתים המבקשים להתמודד על מלגות הצטיינות של דיקאן ורקטור.

כיום, היקף הלימודים ונקודות הזכות שצובר סטודנט עשויים להשפיע על האפשרות שלו להתמודד על מלגות אלה. עבור משרתים שנאלצו לצמצם את מספר הקורסים בשל השירות, מדובר בחסם נוסף.

כדי לצמצם את הפגיעה, נקבע במתווה כי היקף נקודות הזכות המינימלי הנדרש ממשרתי הקבע והמילואים לצורך התמודדות על מלגות הצטיינות יופחת ב-10% בהשוואה ליתר הסטודנטים.

ההקלה נועדה לאפשר למשרתים להתמודד על המלגות גם אם נאלצו ללמוד בהיקף מצומצם יותר בשל השירות, מבלי לשלול מהם את האפשרות לזכות בהכרה על הישגיהם.

ההתאמות אינן מוגבלות ללימודי תואר ראשון. המתווה כולל גם מענה לסטודנטים לתארים מתקדמים, ובפרט למי שהשירות הצבאי פגע בהתקדמות המחקר שלהם.

המוסדות האקדמיים יידרשו להעניק התאמות פרטניות למשרתים אלה, ובהן דחיית מועדי הגשה, התחשבות בתשלום מלגות מחקר ובניית תוכנית אישית שתאפשר להם להשלים את המחקר בלוח זמנים סביר.

סוגיה נוספת שהמתווה מסדיר נוגעת לקבלה ללימודי תואר שני. סטודנטים שבמהלך התואר הראשון קיבלו ציון "עובר בינארי" במסגרת התאמות המילואים יוכלו, במקרים שבהם הדבר נדרש לצורך הקבלה, לחשוף את הציון המספרי המקורי.

החשיפה תתאפשר לצורך בחינת תנאי הקבלה לתואר המתקדם, מבלי לפגוע באופן חישוב הממוצע של התואר הראשון.

המתווה מרחיב את מעגל הזכאים גם אל המשפחה. בני ובנות זוג של משרתי קבע ומילואים בייעוד קדמי, שהם הורים לילדים עד גיל 13, ייכללו במעגל הזכאויות שנקבע במתווה.

מדובר בהכרה בכך שהשירות הממושך משפיע לא רק על הסטודנט המשרת עצמו, אלא גם על בן או בת הזוג שנדרשים להמשיך בשגרת הלימודים לצד האחריות המשפחתית.

הרחבת הזכאות נועדה לאפשר גם להם להתמודד עם הקשיים הנלווים לתקופות השירות הממושכות.

ראש אגף כוח האדם בצה"ל, אלוף דדו בר כליפא, התייחס למתווה והדגיש כי האחריות כלפי המשרתים אינה מסתיימת עם פשיטת המדים.

"בעקבות שנה ארוכה נוספת שבה אנשי הקבע והמילואים נושאים על כתפיהם בגאון את ביטחון המדינה, נעמדת בפנינו חובה ודרישה חד משמעית: לראות אותם ואת צרכיהם גם בצאתם ללימודים", אמר.

לדבריו, המתווה נבנה מתוך הצרכים שהעלו המשרתים עצמם, ומתוך ההבנה כי לצד האחריות הביטחונית שהם נושאים, יש להבטיח שלא יאבדו את האפשרות להתקדם במסלול האקדמי שבחרו.

"להוכיח שאנחנו דואגים להם לא רק כשהם במדים, אלא גם כשהם בתקופת הלימודים. המתווה שיצרנו בשיתוף המועצה להשכלה גבוהה מאפשר רשת ביטחון שמטפלת בצרכים העולים באופן אותנטי מהשטח".

בר כליפא חתם במסר למערכת ההשכלה הגבוהה ולכלל הגורמים האחראים ליישום ההתאמות: "המשרתים לא מבקשים הנחות, הם דורשים הוגנות. עלינו מוטלת החובה לוודא שהם יקבלו הזדמנות שווה ככל שניתן, ויפגשו הוגנות מצד כלל הגורמים במעשים בפועל".