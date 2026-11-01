עלות מימון הבחירות לכנסת ה-26 למפלגות עומדת על כ-300 מיליון שקל מכספי הציבור. כך עולה מחישוב שפרסם העיתון "כלכליסט".

על פי הדיווח, חמש רשימות שהתמודדו באמצעות כמה מפלגות נפרדות הגדילו את המימון הציבורי ב-12.8 מיליון שקל, וצפויות לקבל תוספת של 24 מיליון שקל לאורך קדנציה מלאה של ארבע שנים.

על פי חוק מימון מפלגות, סכום מימון הבחירות נקבע לפי ממוצע מספר חברי הכנסת של המפלגות בכנסת היוצאת ובכנסת הנכנסת. כל יחידת מימון עומדת על 1.835 מיליון שקל, ובנוסף ניתנת תוספת של 2.569 מיליון שקל לכל מפלגה המרכיבה רשימה.

השיטה מאפשרת לרשימות המתמודדות באמצעות כמה מפלגות ליהנות מתוספת מימון, גם כאשר מדובר בפיצול טכני בלבד.

לפי הדיווח, חמש הרשימות שניצלו את האפשרות הן הליכוד, הציונות הדתית, עוצמה יהודית, יהדות התורה והדמוקרטים. בין היתר, הליכוד התמודד באמצעות הליכוד והימין הממלכתי, הציונות הדתית באמצעות כמה מפלגות, והדמוקרטים באמצעות העבודה ומרצ.

מהנתונים עולה כי הליכוד והימין הממלכתי קיבלו את סכום המימון הגבוה ביותר, 63.9 מיליון שקל. אחריהם רשימת ביחד עם 44.5 מיליון שקל, וישר בראשות גדי איזנקוט עם 41.1 מיליון שקל.

הרשימה המשותפת זכאית ל-24.2 מיליון שקל, יהדות התורה ל-22.4 מיליון שקל, הציונות הדתית ומפלגותיה ל-19.6 מיליון שקל וש"ס ל-18.1 מיליון שקל.

עוצמה יהודית והדמוקרטים זכאיות ל-17.1 מיליון שקל כל אחת, ואילו ישראל ביתנו ורע"ם ל-14.5 מיליון שקל כל אחת.

גם מפלגות שלא עברו את אחוז החסימה זכאיות למימון, בתנאי שקיבלו לפחות אחוז אחד מהקולות הכשרים. מפלגת עמך ישראל בראשות עופר וינטר זכאית ל-1.835 מיליון שקל, ואילו המילואימניקים בראשות יועז הנדל והכלכלית החדשה בראשות ירון זליכה זכאיות ל-918 אלף שקל כל אחת.

לצד הוצאות המימון, מתברר כי כמה מפלגות נותרו עם חובות משמעותיים. לפי "כלכליסט", כחול לבן של בני גנץ, המילואימניקים של הנדל ונעם של אבי מעוז חייבות לכנסת יחד כ-15 מיליון שקל.

החוב הגדול ביותר הוא של כחול לבן, שעומד על 11.7 מיליון שקל. נעם חייבת 1.647 מיליון שקל, ואילו החוב של מפלגת המילואימניקים צפוי לרדת לכ-1.774 מיליון שקל לאחר קיזוז כספי המימון המגיעים לה.

גם מפלגת עמך ישראל של עופר וינטר מתמודדת עם התחייבויות כספיות משמעותיות. לפי הדיווח, המפלגה נטלה הלוואות בהיקף של כ-8.5 מיליון שקל, ולאחר קבלת מימון הבחירות צפוי להיוותר לה חוב של כ-6.7 מיליון שקל לבנק מזרחי, המגובה בערבויות.

ב"כלכליסט" ציינו כי החובות של מפלגות שלא נכנסו לכנסת מעלים חשש שחלק מהכספים שהועברו להן לא יוחזרו, וקראו לבחון מחדש את שיטת מימון המפלגות.