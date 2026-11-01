טלטלה חסרת תקדים בצמרת ש"ס: ימים ספורים לאחר שתוצאות הבחירות לכנסת ה-26 הציגו מפלה קשה - שבה נחתכה המפלגה מ-11 מנדטים לשישה בלבד - התנועה שרויה במערבולת פנימית עמוקה שמציפה קרבות ירושה, ייאוש וזעם גלוי נגד היו"ר אריה דרעי.

הסערה התפרצה ביתר שאת בסוף השבוע האחרון, בעת שדרעי התארח בביתו של הרב פנחס אבוחצירא בבאר שבע, וכפי שדיווח מוטי קסטל בערוץ 14, המשיך לספר לסובביו - בבית המארח ובבית הכנסת - כי הוא בוחן ברצינות רבה את פרישתו מהנהגת ש"ס.

בקרב גורמים בכירים בתנועה, המהלך הזה התקבל בזעם רב ובחשדנות כבדה. בשיחה עם ערוץ 14 תקפו אותם גורמים בחריפות ואמרו כי "במקום לומר 'טעיתי וכשלתי, אני לוקח אחריות' - הוא מתדרך שהוא רוצה לפרוש, רק כדי שישכנעו אותו כביכול שלא לעשות זאת".

אותם גורמים מזהירים כי דרעי מנסה לשחזר את "תקדים 2014" - אז, לאחר פרסום קלטת חריפה של הרב עובדיה יוסף זצ"ל נגדו, מיהר דרעי לשגר מכתבי התפטרות ופרידה דרמטיים, צעד שהוביל לעליית רבנים לביתו ולדחייה רשמית של ההתפטרות.

כעת, מבהירים בש"ס, החברים בשטח זועמים ודורשים ממי שהוביל לתבוסה לפנות את הכיסא ולא לבנות על זיכרונו הקצר של הציבור.

הזעם הפנימי הגואה מגיע על רקע התוצאה החלשה ביותר של ש"ס מזה עשרות שנים, שהחזירה אותה לימי הייצוג הזעום משנת 1992 ורחוקה שנות אור משיא 17 המנדטים שהשיגה ב-1999.

לפי דיווח ב"ידיעות אחרונות", דרעי - שנעלם מהעין הציבורית מאז נודעו תוצאות האמת - בוחן בימים אלו מספר חלופות להמשך הדרך, החל מפרישה מלאה מהחיים הפוליטיים ומינוי הנהגה חדשה, דרך התפטרות מהכנסת בלבד והמשך ניהול המפלגה מבחוץ, ועד למעבר לתפקיד "נשיא המפלגה" בעל סמכות עליונה בזמן שדמות אחרת תמונה ליו"ר בפועל.

לצד הביקורת הנוקבת, ישנם במפלגה מי שמנסים למנוע זעזועים נוספים. בימים האחרונים פקדו רבנים את ביתו של דרעי לשיחות חיזוק, ובמקביל מתגבשת יוזמה לפרסום מכתב תמיכה פומבי בהמשך כהונתו, אותו הכין זקן רבני מועצת חכמי התורה, הרב משה מאיה.

האם המפלה ההיסטורית תוביל לסיום עידן דרעי בש"ס, או שמא מדובר במהלכי הכשרת הקרקע להישארותו? הימים הקרובים יכריעו את עתידה של התנועה.