על רקע מערכת הבחירות הסוערת והשיח הציבורי המתלהט של השבועות האחרונים, נשא הרב הראשי לישראל, הראשון לציון הרב דוד יוסף, דברים חריפים בפתח שיעורו השבועי וקרא לציבור למגר את מה שכינה "שנאת חינם".

הרב הביע כאב עמוק על האווירה הטעונה בציבור, ואמר כי "הציבור עבר ימים קשים שבלטו בלשון הרע, ברכילות, בהלבנת פנים ובמחלוקות מיותרות שגרמו לפילוג בעם".

בדבריו העביר מסר נחרץ של פיוס וקירוב לבבות, והבהיר כי "גם יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות לעת עתה הם אחים לכל דבר, ויש לנהוג בהם בכבוד ולפעול לקירוב לבבות".

הרב הפציר בציבור שלא להיגרר לשיח של שנאה או לפרובוקציות במרחב הציבורי והתקשורתי, והזכיר כי "כוחו המרכזי של עם ישראל בארצו נובע מהתורה הקדושה, המחייבת להרבות אהבה, שלום ואחדות כדי להסיר את שנאת החינם ולהגדיל כבוד שמיים".