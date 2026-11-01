לוחמת הטאקוונדו הישראלית אבישג סמברג, שזכתה במדליית הארד באולימפיאדת טוקיו 2020, צפויה להודיע מחר (שני) באופן רשמי על פרישתה מספורט תחרותי, בגיל 25 בלבד.

סמברג לא התחרתה במשך יותר משנתיים, מאז אולימפיאדת פריז 2024, שבה הודחה בשלב שמינית הגמר ולא הצליחה לשחזר את ההישג המרשים שלה מטוקיו.

באוגוסט 2021, עוד לפני שמלאו לה 20, עשתה סמברג היסטוריה כשזכתה במדליית הארד בטוקיו והפכה לספורטאית הישראלית הראשונה, ועד כה היחידה, שזכתה במדליה אולימפית בענף הטאקוונדו.

במהלך הקריירה שלה רשמה סמברג הישגים נוספים בזירה הבינלאומית, בהם שלוש מדליות זהב בתחרויות במסגרת סבב גביע העולם.

הודעת הפרישה הצפויה מחר תסיים את הקריירה התחרותית של אחת הספורטאיות הבולטות שייצגו את ישראל בענף הטאקוונדו.