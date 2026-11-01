ראש ישיבת סלבודקה, הרב משה הלל הירש, ממנהיגי הזרם הליטאי-חרדי, יצא הבוקר (א') למסע חירום מיוחד בחוץ לארץ במטרה לגייס כספים ולהרחיב את פעילותה של 'קרן עולם התורה'.

הקרן הוקמה על רקע הקיצוצים התקציביים, הקשיים המשפטיים והמאבקים סביב סוגיית החרדים חייבי הגיוס, במטרה להבטיח את עתידם הכלכלי של המוסדות התורניים והכוללים בישראל.

בצאתו לדרך, התייחס הרב הירש למטרה המרכזית של הטיסה ולטלטלה הפוליטית בארץ, ואמר למלוויו: "אנחנו נוסעים למטרה גדולה - שכל הכוללים והישיבות ימשיכו ללמוד כרגיל. מסתמא (ככל הנראה) גם אחרי הבחירות הכל ימשיך כרגיל".

הרב הוסיף תקווה כי למרות מערכת הבחירות הסוערת והשינויים הפוליטיים הצפויים, מוסדות הלימוד החרדיים יצליחו לשמור על יציבותם הכלכלית ולהמשיך בפעילותם הסדירה.