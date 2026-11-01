עתירה שנייה הוגשה לבג"ץ נגד התקנות החדשות לשנת הלימודים תשפ"ז, השוללות סבסוד במעונות היום ובמשפחתונים ממשפחות שבהן האב לא הסדיר את מעמדו מול צה"ל.

העותרים מבקשים לבטל לחלוטין את התנאי החדש, או לחלופין להורות על תקופת מעבר שתאפשר למשפחות להיערך לשינוי התקציבי.

על פי מבחני התמיכה החדשים, הגדרת אחד ההורים כמשתמט, כעריק או כמי שקיבל צו לפי סעיף 12 לחוק שירות ביטחון, מובילה לשלילה גורפת של הסבסוד לכלל המשפחה.

בניגוד לעבר, שבו ההגבלות התמקדו במסלולי תמיכה המבוססים על לימודים תורניים, התנאי הנוכחי חל על כלל מסלולי הסבסוד - לרבות משפחות שבהן האם עובדת ועומדת בכל הקריטריונים התעסוקתיים.

אחת הטענות המרכזיות בעתירה, שהוגשה על ידי ארגון "אמת ליעקב בישראל" באמצעות עו"ד יצחק בם, נוגעת למועד פרסום ההנחיות. שנת הלימודים במעונות החרדיים נפתחה ב-14 באוגוסט, ואילו מבחני התמיכה המעודכנים פורסמו רק בהמשך החודש.

לטענת העותרים, משפחות שכבר רשמו את ילדיהן והתחייבו לתשלומים ניצבות כעת מול השינוי ללא אפשרות הסתגלות. העתירה נשענת בין היתר על פסיקת בג"ץ משנת 2022, שבה נקבע כי שינוי מדיניות בסבסוד מעונות מחייב תקופת מעבר מספקת עקב הסתמכות הציבור.

בעתירה נטען עוד כי הפעלת סנקציה כלכלית דרך סבסוד המעונות פוגעת ישירות בפעוטות ובאימהות עובדות, וכי גורמי מקצוע במשרד העבודה התריעו בעצמם מפני הפגיעה הצפויה בשילוב נשים חרדיות בשוק התעסוקה.

שופט בית המשפט העליון, יחיאל כשר, הורה למדינה להגיש תגובה מקדמית לעתירה בתוך 30 ימים. עם זאת, בשלב זה לא ניתן צו ביניים המעכב את יישום ההנחיות, והגזרות התקציביות נותרו בתוקפן עד להכרעה משפטית.