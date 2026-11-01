יומיים לפני בחירות האמצע בארצות הברית, שיתקיימו ביום שלישי הקרוב, נרשמת דריכות רבה בקרב הקהילות היהודיות והחרדיות במדינת ניו יורק.

הבחירות יכריעו את הרכב הקונגרס בוושינגטון לצד שורה של תפקידים בכירים ברמת המדינה, ובראשם המרוץ לתפקיד המושל.

במוקד העניין הציבורי בריכוזים היהודיים הגדולים - ובהם השכונות בורו פארק, ויליאמסבורג ופלטבוש בברוקלין, לצד האזורים החסידיים במונסי ובקריית יואל - עומדות סוגיות החינוך, הביטחון האישי והתקציבים הקהילתיים.

במרוץ למושלות ניו יורק מתמודדת המושלת המכהנת, קאתי הוקול (הדמוקרטית), מול ראש מחוז נסאו, ברוס בלייקמן (הרפובליקני).

אחת הסוגיות המרכזיות במערכת הבחירות הנוכחית היא מידת הפיקוח של הממשל המדינתי על תכני הלימוד במוסדות החינוך הפרטיים והחרדיים. בשנים האחרונות התנהל דיון ציבורי ומשפטי סביב הדרישה להגביר את לימודי הליבה בישיבות.

עם זאת, בשנה האחרונה תמך הממשל המדינתי בהקלות מסוימות בכללי הפיקוח, לצד הצטרפותה של המושלת הוקול לתכנית פדרלית המעניקה הטבות מס לתרומות עבור מלגות לחינוך פרטי.

בניגוד למערכות בחירות קודמות, שבהן נרשמה תמיכה רחבה וגורפת במועמד הרפובליקני, הפעם מסתמנת חלוקה מורכבת יותר: חלק מהקהילות והחצרות החסידיות הביעו תמיכה במושלת המכהנת בעקבות ההבנות שהושגו מולה, בעוד קהילות אחרות נמנעו מהצהרה פומבית.

לצד נושא החינוך, על סדר היום של הבוחרים במדינה עומדים גם המאבק באנטישמיות הגואה, אבטחת בתי כנסת ומוסדות קהילתיים, מצוקת הדיור ויוקר המחיה. ארגונים קהילתיים, ובהם המועצה ליחסי הקהילה היהודית בניו יורק (JCRC), יצאו בקריאה לציבור להגיע לקלפיות ולהתייצב להצבעה כדי להבטיח את ייצוג צורכי הקהילה במוסדות השלטון.

שלב ההצבעה המוקדמת בניו יורק מסתיים היום (ראשון). ביום שלישי ייפתחו הקלפיות ברחבי המדינה בשעה 06:00 בבוקר (שעון מקומי) ויסגרו בשעה 21:00 בערב.