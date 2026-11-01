הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית, הרב קלמן בר, העביר מסר ברור לרבני הקהילות היהודיות בברזיל: יש להמשיך ולהקפיד על תקנות הגיור שנקבעו בידי הרבנים והדיינים המקומיים, ולא לאפשר פשרות העלולות לפגוע במעמדו ההלכתי של הגיור.

הדברים נאמרו במסגרת מסע חיזוק שערך הרב בקהילות היהודיות במדינה, שבמהלכו נפגש עם רבנים, מנהיגי קהילות, אנשי חינוך ומאות צעירים.

במהלך ביקורו בריו דה ז'נרו קיים הרב הראשי מפגש עם רבני הקהילות בעיר, ובו נדונו סוגיות הלכתיות הנוגעות לחיי הקהילה היהודית. חלק מרכזי מהדיון הוקדש לנושא הגיור, כאשר הרב בר חיזק את הרבנים בעמידתם על התקנות הקיימות וקרא להם שלא לפתוח פתח לפשרות בנושא.

הרב הדגיש את החשיבות שבשמירה על כללי הגיור כפי שנקבעו בידי רבני ודייני המדינות, והזהיר מפני מתן אפשרות לגורמים המבקשים לשנות את מתכונת הגיור ההלכתית המקובלת להשפיע על ההליכים הנהוגים בקהילות.

לצד סוגיית הגיור, עסק המפגש גם בענייני כשרות. רבני הקהילות העלו בפני הרב הראשי שאלות הנוגעות למערכות הכשרות המקומיות ולמוצרים המיוצאים מברזיל לישראל תחת פיקוחה של הרבנות הראשית. במהלך הדיון נועצו הרבנים ברב בר בסוגיות הלכתיות ומעשיות הנוגעות לפעילותם.

מסעו של הרב הראשי נפתח בריו דה ז'נרו, שם התקבל בידי רב הקהילה, הרב נתנאל ציפל, וראשי הקהילה היהודית. במסגרת הביקור הגיע לבית הספר של קהילת "בר אילן", נפגש עם הצוות החינוכי והשתתף במפגשי לימוד ושאלות ותשובות עם רבני העיר.

במהלך שהותו בעיר נפגש הרב גם עם השופט מסוד אזולאי, המכהן כשופט בכיר בבית המשפט העליון של ברזיל. הרב הביע את התרשמותו משילוב תפקידו הציבורי של השופט עם אורח חייו הדתי, הכולל שמירת תורה ומצוות, קביעת עיתים לתורה והקפדה על ההלכה. בהמשך הביקור מסר הרב שיעור פתוח לחברי הקהילה.

מריו דה ז'נרו המשיכה המשלחת לסאו פאולו, שם ביקר הרב הראשי בבית הספר "בית יעקב" של משפחת ספרא, שבו לומדים כאלף תלמידים. הביקור התקיים כחלק מסדרת מפגשים עם מוסדות החינוך היהודיים במדינה, שנועדו לחזק את הקשר עם הקהילות ואת פעילותן החינוכית.

אחד האירועים המרכזיים במסע היה השתתפותו של הרב בר בקונגרס תנועת המזרחי, שבו נטלו חלק מאות שליחים וראשי קהילות ממדינות אמריקה הלטינית. הרב הראשי פתח את הכנס בדברי ברכה ועמד על האחריות המוטלת על מנהיגי הקהילות והשליחים בתקופה הנוכחית.

בשולי הקונגרס קיים הרב שורת פגישות עם בכירי התנועה, ובהם הרב דורון פרץ, רועי אבוקסיס, הרב אליהו בירנבוים ורפאל אנטקי. במפגשים נדונו אתגרים שונים הנוגעים לפעילות המזרחי ולקשר עם הקהילות היהודיות בדרום אמריקה.

ביום שישי המשיך הרב בביקוריו במוסדות החינוך של סאו פאולו והגיע לבית הספר "יבנה". בהמשך נפגש עם ועד רבני העיר, שחבריו הציגו בפניו שאלות הלכתיות וקהילתיות וביקשו את התייחסותו לסוגיות המעסיקות את הציבור היהודי המקומי.

את קבלת השבת ערכו הרב והרבנית בבית הכנסת "כנסת ישראל". לאחר מכן השתתפו בעונג שבת בהשתתפות כ־700 חניכי תנועות בני עקיבא ונצ"ח. הרב הצטרף לריקודים עם הצעירים ונשא בפניהם דברים על חשיבות לימוד התורה, הקשר לארץ ישראל ותפקידן של תנועות הנוער בחיזוק הזהות היהודית.

במהלך השבת השתתף הרב גם בסעודה שלישית בבית הכנסת "מקור חיים", בראשות הרב דישי, בהשתתפות מאות מחברי הקהילה. במוצאי שבת התקיים מלווה מלכה בבית הכנסת "אוהל יעקב", יחד עם הרב סמי פינטו. המסע נחתם בשורת פגישות ודיונים עם גורמים בקהילות היהודיות בברזיל. במפגשים נדונו אפשרויות לקידום מיזמים ושיתופי פעולה שמטרתם חיזוק הזהות היהודית והעמקת הקשר בין הקהילות היהודיות במדינה לבין מדינת ישראל.