ראש עיריית דימונה ומקורבו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בני ביטון, מציג יוזמה להקמת ממשלת אחדות לאומית שתישען על ערבויות מצד נשיא המדינה יצחק הרצוג ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

בריאיון שהעניק הבוקר (ראשון) לכאן רשת ב', טען ביטון כי נתניהו מעוניין בהקמת ממשלה משותפת עם מפלגות האופוזיציה, וקרא לראשיהן להתגבר על חוסר האמון ולפתוח במשא ומתן.

"אני אומר ממקור ראשון: בנימין נתניהו רוצה אחדות", הצהיר ביטון. הוא הדגיש כי הדברים מבוססים על ידיעה אישית ולא על ניסיון להפעיל לחץ פוליטי: "הנה אני אומר בקולי, אני אומר לכם את זה בוודאות, ולא בשום בלוף ובשום לא קמפיינים".

במרכז הצעתו עומד מנגנון שנועד להתמודד עם החשש של ראשי האופוזיציה מפני הפרת הסכמות עתידיות. לדבריו, נשיא המדינה ונשיא ארצות הברית יוכלו לשמש ערבים להסכם שיאפשר להקים ממשלה משותפת.

"אתמול דיברתי גם עם נשיא מדינת ישראל. גם בוז'י הרצוג וגם נשיא ארצות הברית יהיו הערבים לאדון גדי איזנקוט".

עם זאת, ביטון לא טען כי כבר הושגה הסכמה מצד שני הנשיאים לשמש ערבים. הוא גם הבהיר שאינו יודע אם האפשרות להקמת ממשלת אחדות עלתה בשיחה בין נתניהו לטראמפ.

ביטון הפנה קריאה ישירה ליו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט, ליו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ולנפתלי בנט, וביקש מהם להניח בצד את המחלוקות שהתחדדו במהלך מערכת הבחירות.

"אני קורא לשני הצדדים בלי יוצא מן הכלל: גם לגדי איזנקוט, גם לאביגדור ליברמן וגם לנפתלי בנט. בואו תעזבו את האגו. סיימנו את מערכת הבחירות. בואו תיכנסו מתחת, שבו ביחד, תגיעו לידי הסכמה", אמר.

בפנייה אישית לאיזנקוט השתמש ביטון ברקע הצבאי של שניהם כדי להדגיש את דחיפות המהלך בעיניו. "אני פונה אליך גדי איזנקוט, אתה רמטכ"ל, אני פונה כצנחן לגולנצ'יק", אמר. "מדינת ישראל בסכנה כרגע. יש להרכיב ממשלה ובמיידי".

לצד הקריאה להידברות, העביר ביטון אזהרה לראשי מפלגות האופוזיציה מפני ניסיון לבצע מהלכים פרלמנטריים ללא הסכמת הליכוד. "ברגע שיחליפו את יושב ראש הכנסת זה, איך אומרים? הצהרת מלחמה", אמר.

לדבריו, אין מניעה עקרונית להגיע להסכמה על זהות יו"ר הכנסת, אך הדבר חייב להיעשות במסגרת הבנות משותפות. "אין שום בעיה לקבל את יושב ראש הכנסת במידה ובהסכמה משותפת של כולם. אם הם הולכים לעשות מהלכים פרלמנטריים חד-צדדיים, זה קו אדום".

ביטון העריך כי אם הצדדים לא יצליחו להגיע להסכמות על ממשלת אחדות, המערכת הפוליטית תיקלע למבוי סתום שיוביל לבחירות נוספות.

הוא התייחס גם לאפשרות שמפלגות האופוזיציה יקימו ממשלה ללא הליכוד, והעריך כי ממשלה כזו "לא תהיה ולא תשרוד יותר מאשר חצי שנה".