עשר בעשר: היום שאחרי הבחירות | הרב ליאור חיים אנגלמן

הרב ליאור אנגלמן מתייחס לתוצאות הבחירות המסתמנות, ובשיעור "עשר בעשר" של בית המדרש הקהילתי בכפר סבא קרא למחנות הפוליטיים להניח בצד את המחלוקות האישיות ולפעול יחד להקמת ממשלה רחבה.

הרב הציג שתי שאלות העולות מתוצאות הבחירות. מצד אחד, כיצד ניתן להמשיך לתמוך בממשלה שבתקופת כהונתה התרחש הטבח הגדול ביותר בתולדות המדינה; ומנגד, כיצד ניתן לתמוך בגורמים שלדבריו מבקשים לקדם מדינה פלסטינית בעקבות הטבח.

לדבריו, העובדה שאף אחד מהמחנות אינו מצליח להשיג הכרעה ברורה נובעת מכך שהמחלוקת הפוליטית הפכה למאבק סביב ראש הממשלה בנימין נתניהו. "וזה לא קורה מפני שיש פה משהו שהאפיל על כל הדברים. זה הפך להיות מלחמה פרסונלית סביב האדם שעומד בראשות הממשלה", אמר הרב.

בהמשך קשר הרב בין הפילוג הפנימי בעם ישראל לבין הסכנות הביטחוניות המאיימות עליו. "כשעם ישראל קורע את עצמו לגזרים, אז בא מבחוץ כוח, שחודר את הגדרות, שפורץ את החומות, ופוגע בנו בצורה אנושה", הזהיר.

לטענתו, כי החרמות ההדדיים והמאבקים בין המחנות, מחלישים את החברה הישראלית. הוא קרא להכיר במכנה המשותף הרחב שבין חלקי הציבור היהודי. "אם כל פעם תקום פה ממשלה שחצי עם ירגיש שהוא בחוץ, במיוחד עם כל הסיפור הדמוגרפי, זה לא יעשה לנו טוב", הסביר.

הרב התייחס גם להתבטאויות החריפות שהוחלפו בין הפוליטיקאים, וטען שאין לאפשר להן למנוע הקמת ממשלה משותפת. "הכל שטויות. אין שום משמעות למה שאמרו אלה על אלה", אמר.

לקראת סיום הדגיש הרב כי לאחדות יש גם משמעות רוחנית, והזכיר את הפסוק "ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל", כראיה לחשיבות החיבור בין חלקי העם.

את דבריו חתם בקריאה לקבל את תוצאות הבחירות כהוראה לשיתוף פעולה: "אומרים תמיד לקבל את דין הבוחר. זה דין הבוחר. דין הבוחר הוא שאי אפשר לבד. צריך לשלב ידיים".