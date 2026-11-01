העיתונאי והפרשן החרדי ישראל כהן, המקושר לחצרות ולחוגים החרדיים השונים, מתייחס בראיון לערוץ 7 לאפשרות הנדונה בימים אלה בכובד ראש, לשילובה של יהדות התורה בממשלת איזנקוט, שתכלול את הדמוקרטים ורע"מ ונתמכת מבחוץ על ידי הרשימה המשותפת.

כהן מזכיר את שלושת הלאוים שהציב איזנקוט לבוחריו כהבטחת בחירות, לא לשבת עם נתניהו, לא לשבת עם הרשימה המשותפת ולא לאפשר פטור מגיוס לחרדים. כעת הוא נמצא בהתלבטות עקרונית, על איזה מהלאווים יוכל לוותר, שאלה שמחריפה לנוכח הרכב מפלגתו הכולל גם אנשי ימין ואנשי מרכז ימין. במציאות שכזו, האם יוכל להוביל להקמת ממשלת אחדות עם נתניהו? כלל לא בטוח לנוכח סירוב צפוי מכיוונם של בנט ולפיד. עם זאת, מעריך כהן, יתכן שהמציאות תשתנה במידה ותהיה התערבות במהלכים מצידו של הנשיא האמריקאי.

בדבריו מציין ישראל כהן את התבטאויותיהם של אנשי תקשורת מרכזיים כדוגמת ספי עובדיה, רביב דרוקר ואחרים שמדברים כעת בנימה אחרת, אינם רואים בגיוס החרדים את חזות הכול ואפילו תוהים אם הצבא זקוק לחרדים שיהפכו אותו לצבא דתי. להערכתו של כהן, איזנקוט, כמו רבים אחרים, מושפע מהתקשורת, בעיקר כאשר דבריה משתלבים עם הרעיונות שמונחים על שולחנו.

לפי שעה לא נשמעה התנגדות לחבירת החרדים לקואליציית איזנקוט מצידם של בנט ולפיד, אומר כהן, אך למרות זאת עדיין קשה לראות את איזנקוט מגשר על הפערים. חוק הגיוס שהוצע לא צלח את אדלשטיין, גלנט ודן אילוז, כך שעל אחת כמה וכמה יהיה קשה להעביר חוק גיוס קשוח יותר בהסכמת גוש השינוי של איזנקוט.

בהתייחס לעמדת הפרטנרים שמנגד, יהדות התורה, מזכיר ישראל כהן את העמדה הנחרצת שהציב בשעתו הרב שך זצ"ל אודות השותפות שבין הציבור החרדי לציבור המסורתי. עמדה זו מלווה את המנהיגות החרדית עוד מימי החזון איש ועם השנים הפכה לאמירה חברתית-פוליטית שייצבה את הגוש הפוליטי הימני-אמוני. כהן קובע כי חבר הכנסת יעקב אשר, מנהיג יהדות התורה, מחויב לאמירה הערכית והתרבותית הזו.

"העם הלך יותר לכיוון לאומי ימני ומסורתי בוודאי אחרי השבעה באוקטובר. הציבור הזה הולך וגדל מאז שנות השמונים, מדובר בציבורים שמסכימים על שמונים אחוז מהדברים, החרדים, הציונות הדתית של סמוטריץ', תומכי בן גביר והליכוד", אומר כהן המתקשה לראות כיצד תתאפשר ישיבה משותפת של המפלגות החרדיות בקואליציה אחת עם מפלגה שבה חבר גלעד קריב ושמנהיגה, יאיר גולן, דוגל בביטול הדת ובגיוס נשים, גם חרדיות והשאיפה שם היא למדינת כל אזרחיה.

עם כל זאת, אומר כהן, "יש צד שני להתלבטות. החרדים אומרים שבממשלת ימין מלא לא קיבלנו את הבסיס, ואולי דווקא כשהצעות יבואו משמאל מערכת המשפט ובג"ץ יעלימו עין וניתן יהיה להגיע להסדר יותר מקל, כך שזהו המאבק על יבנה וחכמיה. ייתכן שבסוף ההנהגה הרוחנית תגיד תנו לי יבנה וחכמיה, אם אי אפשר לדאוג לעם ישראל כולו, לפחות שנוריד מעלינו את סיפור 110 אלף העריקים".

לשאלתנו אם הדאגה ליבנה וחכמיה לא אמורה להגיע רק בשלב של מבוי סתום, כאשר אין עוד אפשרות להגיע להישגים מול הגוש האמוני-ימני, מסכים ישראל כהן וקובע כי "אין ספק שמלכתחילה יעדיפו ללכת עם נתניהו והמחנה הלאומי, וייתכן שנתניהו יוכל להביא עריקים. בבחירות נוספות לא בטוח שהגוש האמוני יקבל יותר, ומנגד אם איזנקוט יגיד שהוא נותן את יבנה וחכמיה, זה מפתה". להערכתו, סוגיה זו של "יבנה וחכמיה", כלומר שאלת הגיוס, היא זו שאותה ידרשו ביהדות התורה מגדי איזנקוט, ועל כך יקום ויפול דבר. זאת כאשר, מטבע הדברים תהיינה לכך השלכות בדמות תקציבים, מעונות, ארנונה ועוד. "הסיפור יהיה יבנה וחכמיה, שמירת מעמד לומדי התורה. זה מה שעומד בפני הרבנים וההנהגה הרוחנית שתצטרך לבדוק אם אכן הגענו למבוי סתום ואולי נכון לתת הזדמנות ולקחת סיכון של בחירות נוספות או להמתין לעריקים".

כהן שב ומדגיש כי לפי שעה איזנקוט עדיין לא הגיע לשלב זה שבו הוא יכול להציג תוצאות והבטחות מניחות את הדעת מבחינתם של החרדים. הנדוניה שלו עדיין לא הגיעה, והיא תצטרך לקבל את הסכמתם של בנט, לפיד, יאיר גולן ואחרים.