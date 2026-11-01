שגריר ישראל, מיכאל לוטם, הגיש את כתב האמנתו לנשיא סומלילנד, עבדירחמן מוחמד עבדילאהי, בטקס רשמי שנערך בארמון הנשיאות בבירה הרגייסה. עם השלמת הטקס הונחה אבן הפינה לשגרירות ישראל החדשה שתוקם בעיר.

האירוע מציין שלב נוסף במיסוד היחסים בין הצדדים, לאחר ההכרה ההדדית שעליה הכריזו ישראל וסומלילנד ב-26 בדצמבר 2025. במסגרת ההבנות שהושגו באותה עת הוסכם גם על מינוי שגרירים, וכעת הושלם שלב הגשת כתב האמנה של הנציג הישראלי.

מאז ההכרה ההדדית נרשמו כמה התפתחויות ביחסים בין הצדדים. בינואר 2026 הגיע שר החוץ גדעון סער לביקור רשמי בסומלילנד, שהיה הביקור הראשון מסוגו לאחר ההכרה. בהמשך, ביוני 2026, ביקר נשיא סומלילנד בישראל, ובמהלך ביקורו נפתחה שגרירות סומלילנד בירושלים.

שר החוץ גדעון סער בירך על המהלך והדגיש כי "ישראל נחושה לקדם ולבסס את היחסים עם סומלילנד. מינוי השגרירים בהתאם להסכם שהושג בעת ההכרה ההדדית בין המדינות הוא נדבך חשוב נוסף בחיזוק היחסים בינינו".