אם חד-הורית חולצה בימים האחרונים יחד עם שלושת ילדיה מקשר זוגי ממושך שניהלה עם בן מיעוטים.

החילוץ בוצע במסגרת מאמצי ארגון 'אור לאחים' המסייע למשפחות במעגל ההתבוללות ומלווה אותן בתהליכי חזרה לזהותן היהודית.

עם השלמת תהליך החילוץ והשיקום הראשוני, שנעשו במסגרת פעילות ארגון "אור לאחים", עברו שלושת הילדים תהליך הכנה רפואי והלכתי לקראת קיום טקס ברית המילה וכחלק ממהלך כולל של הסדרת מעמדם האישי.

הטקס המרכזי התקיים בבית חב"ד במגדל העמק בניהולו של הרב אברהם וילהלם, במעמד אישי ציבור ורבנים בולטים, בהם רבה של נוף הגליל וחבר בית דין רבני חב"ד, הרב ישעיהו הרצל, ורב המלווה את פעילות הארגון, הרב יעקב יוסף כהן.

לצד טקס הברית שבוצע על ידי המוהל הרב ידידיה קרביץ, מלווים נציגי הארגון את בני המשפחה מול רשויות הרבנות והגורמים הרשמיים, במטרה להשלים את כלל התיאומים הבירוקרטיים הנדרשים כחלק מתהליך השילוב מחדש.

מהנהלת ארגון "אור לאחים" נמסר כי הליווי למשפחה צפוי להימשך גם בתקופה הקרובה, כאשר בין היתר נערכות הכנות לקראת קיומן של חגיגות בר מצווה מרכזיות עבור הילדים ברחבת הכותל המערבי עם סיום ההליכים הרשמיים.

הרב בנימין וולקן מארגון "אור לאחים": "זהו רגע מרגש במיוחד. מאחורי כל סיפור כזה עומדת משפחה שלמה, והמאבק על הזהות היהודית הוא מאבק על עתידם של הילדים ועל הקשר שלהם לעם ישראל. אנחנו מודים לכל מי שסייע להביא את היום הזה, ונמשיך לפעול כדי להציל יהודים מהתבוללות ולחבר אותם מחדש לשורשיהם".