ד"ר חנה קטן בשיחה עם ליעד יצחק

מה קורה כשבינה מלאכותית הופכת לשדכן? ליעד יצחק, יזם טכנולוגי בן 45 מהרצליה, נשוי ואב לשלושה, פיתח אפליקציית שידוכים המבוססת על סוכני AI שמנהלים שיחות ביניהם ומחפשים התאמות זוגיות.

בריאיון לד"ר חנה קטן באולפן ערוץ 7 הוא מספר כיצד הטכנולוגיה הצליחה לחבר בין אנשים שלא חשבו להכיר, אף שהתגוררו בסמיכות זה לזה.

יצחק מגיע לעולם השידוכים מתחום שונה לחלוטין. במשך שנים עסק בפיתוח טכנולוגיות ובניתוח נתונים בחברות גדולות, ובהן חברת ווייז, שבה עבד במשך שש שנים.

לדבריו, בתקופת עבודתו בחברה צמחה האפליקציה מכ-100 אלף משתמשים לכ-100 מיליון. הוא הקים והוביל את תחום הדאטה, האנליטיקה ומדעי הנתונים, ועסק גם בתחום המפות. באותה תקופה נרכשה ווייז בידי גוגל.

בהמשך הצטרף לחברת HERE Technologies, שבה היה חלק מההנהלה הבכירה והוביל את תחום התחבורה החכמה. במסגרת תפקידו הקים בישראל פעילות שמנתה כ-250 עובדים.

בשנים האחרונות עבר לעולם היזמות והבינה המלאכותית. במסגרת פעילותו פיתח מוצר שמנתח שיחות בין חברות ללקוחותיהן ומפיק מהן תובנות עסקיות.

בהמשך עלה הרעיון לאפשר לסוכני בינה מלאכותית לנהל שיחות ביניהם, לזהות צרכים עסקיים וליצור חיבורים בין חברות. בניסוי שערך השתתפו לדבריו כ-300 חברות תעשייתיות וסטארטאפים ישראליים, שסוכני ה-AI שלהן שוחחו זה עם זה והציעו שיתופי פעולה.

אלא שאנשים שנחשפו לטכנולוגיה העלו בפניו שוב ושוב רעיון אחר: להשתמש באותה מערכת כדי למצוא התאמות זוגיות. "אנשים אמרו לי, תקשיב, זה רעיון מעולה, אבל מה עם הגורם האנושי? מה עם דייטים? מה עם שידוכים?", הוא משחזר.

כך נולד המיזם Second Date AI, אפליקציה שמבקשת לשנות את הדרך שבה אנשים מחפשים זוגיות. בניגוד לאפליקציות היכרויות המבוססות בעיקר על תמונות ופרופילים קצרים, המערכת שפיתח יצחק מבקשת להכיר את המשתמשים לעומק.

"המשתמש מגיע לאפליקציה, מספר על עצמו, מה הוא מחפש בקשר, מה עולם הערכים שלו, מה חשוב לו, איך הוא רואה עתיד משותף", מסביר יצחק. "הצד השני עושה את אותו דבר".

לאחר מכן נכנסים לפעולה סוכני הבינה המלאכותית, שמנהלים שיחות עם סוכנים המייצגים משתמשים אחרים, בוחנים את מידת ההתאמה ומציעים היכרות כאשר מזוהה בסיס משותף משמעותי.

"ה-AI משמש כמו שדכן", מסביר יצחק. "הוא יודע לעשות הרבה מאוד שיחות עם הרבה מאוד אנשים פוטנציאליים, ורק אם יש התאמה מאוד חזקה הוא חוזר חזרה לאנשים".

לדבריו, בתוך שבועות ספורים מהשקת הניסוי הצטרפו למיזם אלפי משתמשים, ונוצרו יותר מ-500 התאמות הדדיות שבהן שני הצדדים הביעו עניין בהמשך ההיכרות. יצחק מדגיש כי אין מדובר ב-500 זוגות שנוצרו, אלא בהתאמות שהובילו את המשתמשים להסכים להתקדם לשלב ההיכרות.

אחד הסיפורים המפתיעים התרחש כאשר המערכת הציעה למשתמש להכיר דווקא את השכנה שלו. השניים התגוררו בסמיכות, אך לא חשבו קודם לכן על האפשרות להיכרות זוגית.

במקרה אחר זיהתה המערכת התאמה בין שני אנשים מאותו קיבוץ, שלא הכירו זה את זה. בעקבות ההמלצה הם נפגשו, ולדברי יצחק נוצר ביניהם חיבור טוב.

"מה שבסופו של דבר זה מאפשר, זה גם להרחיב את המעגלים", הוא אומר. "לפעמים יש מקרים שאנשים מוצאים ממש מתחת לאף".

ד"ר חנה קטן התייחסה במהלך הריאיון לקושי הרגשי הכרוך בחיפוש זוגיות, במיוחד כאשר אנשים יוצאים לפגישות רבות ומגלים רק בהמשך שקיימים ביניהם פערים משמעותיים. לדבריה, האפשרות לזהות מראש חוסר התאמה עשויה לחסוך אכזבות ושחיקה בתהליך חיפוש הזוגיות.

יצחק מספר כי בשלב זה המיזם פועל בהתנדבות וללא תשלום מצד המשתמשים, ואף ללא תקציב שיווק. "כל הניסוי הזה הוא לגמרי בהתנדבות מלאה", הוא אומר. "זה גם ללא תשלום, גם אין מרקטינג מאחורה ואין איזה תקציב של שיווק, כי זה נעשה כהובי למעשה".

לדבריו, המערכת פתוחה גם לשדכנים ולקהילות המעוניינים להשתמש בטכנולוגיה כדי להרחיב את מעגלי ההיכרויות, והיא מיועדת גם לאנשים המחפשים זוגיות בפרק ב' בחייהם.

בסיום הריאיון חזר יצחק למטרה המרכזית שמאחורי המיזם: "המערכת הזאת נוצרה מתוך מקום של לנסות לעזור במקסימום לאנשים למצוא את הזוגיות הנכונה".