הרב שוורץ מספר את הסיפור ישיבת מרכז הרב

עימות חריף שהתרחש לפני שנים בישיבת מרכז הרב, בין הראשון לציון הרב יצחק ניסים לרב יעקב פילבר, עמד במרכז סיפור שסיפר הרב אביהוא שוורץ, מחשובי רבני מרכז הרב ובית אל, במהלך שיעור שעסק בתפיסת הגאולה של הרב קוק.

העימות ההיסטורי, שהתרחש באירוע יום העצמאות בישיבה, פרץ בעקבות השימוש בביטוי "פוליטיקה אלוקית" והותיר את הרבנים שנכחו במקום נבוכים.

במהלך השיעור, שנשא את הכותרת "איך לקדם פוליטית את הגאולה?", סיפר הרב שוורץ כי באותו אירוע השתתפו הראשון לציון הרב יצחק ניסים ורבנים נוספים, ובהם ראש הישיבה הרב צבי יהודה קוק. את האירוע הנחה הרב יעקב פילבר, מחשובי רבני הישיבה, שבמהלך דבריו אמר: "ואנחנו מתבוננים בפוליטיקה האלוקית שמתגלית לעינינו במדינת ישראל".

לדברי הרב שוורץ, הדברים עוררו תגובה חריפה מצד הראשון לציון, שדפק על השולחן וקרא לעבר הרב פילבר: "לא תגיד ככה! לא תגיד ככה! איך אתה מעז להגיד ככה? פוליטיקה אלוקית?".

כדי להמחיש את התנגדותו לביטוי, ציטט הרב ניסים אמירה חריפה המיוחסת לרב אלפנדרי: "הפוליטיקה היא בת זנונים של השקר והחנופה". הוא אף הסביר את הדברים באמצעות משל: "איך נולדה הפוליטיקה? השקר והחנופה התחתנו, הולידו את הפוליטיקה".

הרב ניסים המשיך במחאתו וקרא: "אז מה אתה אומר פוליטיקה אלוקית? בושה וחרפה! לא תגיד ככה!".

הרב שוורץ תיאר את המבוכה שהשתררה באולם בעקבות ההתפרצות, כאשר הרב צבי יהודה קוק, שנכח במקום, לא התערב בוויכוח. "הרב צבי יהודה יושב שם, שותק, לא אומר מילה, והרב פילבר נבוך, ועוד רבנים שהיו שם עומדים נבוכים", סיפר.

אלא שלמרות התגובה החריפה של הראשון לציון, הרב פילבר החליט שלא לחזור בו מדבריו. "אז הרב פילבר אוזר אומץ ואומר: 'מחילה, כבוד הרב, אבל פה בישיבה אנחנו יודעים שהפוליטיקה היא אלוקית'".

בתשובתו הבהיר הרב פילבר כי השימוש בביטוי "פוליטיקה אלוקית" מבטא את התפיסה הנלמדת בישיבת מרכז הרב, הרואה גם במהלכים המדיניים והפוליטיים המתרחשים במדינת ישראל חלק מתהליך הגאולה.

לאחר העימות נמשך האירוע, ובהמשך נשא דברים גם הרב צבי יהודה קוק. הרב שוורץ סיפר כי גם הרב צבי יהודה עסק בדבריו בפוליטיקה האלוקית: "ואחרי זה היו נאומים, ואחרי זה הרב צבי יהודה דיבר, וכמובן שדיבר על הפוליטיקה האלוקית. אני לא יודע אם הרב ניסים היה עוד אז".

בהמשך שיעורו הסביר הרב שוורץ כי הסיפור ההיסטורי ממחיש את תפיסת הגאולה של הרב קוק, שלפיה ההשגחה האלוקית אינה מתגלה רק באמצעות ניסים גלויים או תהליכים רוחניים, אלא גם בתוך מערכות החיים המעשיות של האומה, ובהן הפוליטיקה, הביטחון, הכלכלה והחברה.

"הם יודעים שכל דבר בעולם זה צעדים שאורות של משיח הולכים ומתגלים", הסביר הרב שוורץ.

לדבריו, גם תקופות של בחירות ומאבקים ציבוריים, על המורכבות והקשיים הכרוכים בהן, עשויות להיות חלק מתהליך הגאולה. "בוודאי מצב כזה של בחירות ובירורים כאלה שבכלל ישראל, זה בירורים של הופעת משיח, של הופעת גאולה".

הרב שוורץ הדגיש כי אין להתעלם מהסיבוכים המלווים את ניהול ענייני המדינה, אלא יש לדעת לזהות גם בתוכם את הופעת ההשגחה האלוקית. "וגם הפוליטיקה, וגם סבכי הפוליטיקה, לראות איך בתוך כל זה אור השם זורח", סיכם.