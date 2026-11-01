חודש נובמבר, המזוהה עם מבצעי הקניות הגדולים, נפתח השנה בצל יוקר המחיה והחשדנות הגוברת כלפי ההנחות שמציעות הרשתות.

סקר חדש של רשות ההסתדרות לצרכנות מגלה כי כמעט מחצית מהישראלים צפויים לצמצם את רכישותיהם במהלך החודש בשל מצבם הכלכלי, בעוד מחצית מהציבור כלל אינם סומכים על המבצעים המפורסמים.

על פי הסקר, 48% מהמשיבים ציינו כי ייאלצו לוותר על חלק מהרכישות שתכננו במסגרת מבצעי נובמבר בשל יוקר המחיה. במקביל, 44% השיבו כי מצבם הכלכלי יאפשר להם לרכוש רק חלק מהמוצרים שבהם הם מעוניינים, או שייאלצו לוותר לחלוטין על הקניות.

למרות הקשיים הכלכליים, רבים מהישראלים המתינו במיוחד לחודש המבצעים. 68% מהנשאלים סיפרו כי דחו רכישות שתכננו לבצע, מתוך כוונה לנצל את ההנחות המוצעות במהלך נובמבר.

אולם ההמתנה אינה מעידה בהכרח על כוונה להוציא סכומים גדולים. בקרב המשיבים שמתכננים לקנות במהלך המבצעים, כ-63% מתכוונים להוציא עד 1,000 שקלים בלבד.

בכל הנוגע למוצרים שצפויים להיכנס לעגלות הקניות, תחום האופנה וההנעלה מוביל בפער ניכר. 68% מהמתכננים לבצע רכישות מעוניינים לקנות מוצרים בקטגוריה זו, לעומת 48% המתכננים לרכוש מוצרי אלקטרוניקה ו-43% המתכננים לרכוש מוצרים לבית ולעיצוב.

לצד הרצון לנצל את המבצעים, הסקר חושף רמת אמון נמוכה בהבטחות להנחות משמעותיות. מחצית מהמשיבים, 50%, אמרו כי אינם סומכים על המבצעים המוצעים לציבור.

החשדנות באה לידי ביטוי גם בשיקולים שמנחים את הצרכנים בבחירת אתר או פלטפורמה לביצוע רכישה. 39% מהנשאלים ציינו כי המחיר הוא השיקול המרכזי מבחינתם, ואילו 34% העניקו את המשקל המשמעותי ביותר לאמינות האתר.

נוסף על כך, רוב גדול מהצרכנים אינו מסתפק בבדיקת המחיר המפורסם. 94% מהנשאלים אמרו כי הם בודקים את עלויות המשלוח לפני ביצוע ההזמנה, ו-75% בוחנים גם את תנאי הביטול וההחזרה.

הנתונים מצביעים על כך שגם בתקופת מבצעים, שבה ההנחות עומדות במרכז הפרסום, הצרכנים מעניקים חשיבות לעלות הכוללת של העסקה ולתנאים הנלווים אליה.

מנכ"ל רשות ההסתדרות לצרכנות, עו"ד ירון לוינסון, אמר בעקבות פרסום הנתונים כי גם חודש המבצעים אינו מנתק את הצרכנים מהלחצים הכלכליים המלווים אותם לאורך השנה. "ממצאי הסקר מלמדים שגם בתקופה המזוהה עם מבצעי ענק והנחות משמעותיות, הציבור הישראלי ממשיך להרגיש את השפעות יוקר המחיה", אמר לוינסון. "הצרכנים מחפשים לחסוך, אך במקביל הפכו זהירים, מחושבים וחשדניים יותר".

לדבריו, לפני ביצוע רכישה חשוב לבחון לא רק את שיעור ההנחה המפורסם, אלא גם את המחיר בפועל ואת התנאים שעשויים להשפיע על כדאיות העסקה.

"אנו קוראים לציבור לבצע השוואת מחירים לפני הרכישה, לבדוק את עלויות המשלוח ותנאי ההחזרה, ולא להסתמך רק על שיעור ההנחה המוצג בפרסום", הוסיף.