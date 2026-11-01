יוסף ג'בארין, המוביל את הרשימה המשותפת, נמנע מלהגדיר את חמאס כארגון טרור במהלך ריאיון שבו נשאל על האפשרות לשיתוף פעולה עם מפלגות האופוזיציה.

גם כשהמראיין דני הכט ביקש ממנו להתייחס לזרוע הצבאית של הארגון בלבד, ג'בארין לא השיב בחיוב והעדיף לדבר על גינוי טבח 7 באוקטובר ועל היחס לתנועות הפלסטיניות.

השיחה החלה בשאלה איזה צעד מוכנה הרשימה המשותפת לעשות כדי להושיט יד למפלגות האופוזיציה. המראיין הציע כדוגמה את הגדרת חמאס כארגון טרור, אך ג'בארין השיב כי עמדתו בנוגע לאירועי 7 באוקטובר כבר הובהרה.

"אמרנו שאנחנו מגנים את הטבח ביישובי עוטף עזה", אמר, והוסיף ביקורת על המערכת הפוליטית היהודית: "לצערי אני לא שומע עמדות ערכיות כמו העמדות שאני מביע בקרב הרבה מהפוליטיקאים היהודים".

המראיין הזכיר כי פוליטיקאים ישראלים מגנים גם מעשי טרור יהודי ביהודה ושומרון, אף שהיקפם אינו מתקרב לטבח שביצע חמאס, וביקש לדעת מדוע ג'בארין אינו מוכן להגדיר לפחות את הזרוע הצבאית של חמאס כארגון טרור.

ג'בארין דחה את הניסיון לקבל ממנו הגדרה מפורשת וטען כי אין להכניס לפיו של נבחר ציבור אמירות וסיסמאות. לדבריו, כל אחד רואה את הדברים מנקודת מבטו, ויש לזכור כי העם הפלסטיני מורכב מתנועות שונות. הוא אף מתח ביקורת על כך שלטענתו מתייחסים לכל הפלגים הפלסטיניים כאל ארגונים שאינם לגיטימיים.

הכט לא קיבל את התשובה והבהיר כי השאלה אינה נוגעת לכלל הפלגים הפלסטיניים, אלא לחמאס. "זו לא תשובה", אמר, וחזר ושאל: "האם חמאס הוא ארגון טרור?"

"יקירי, אני כאן באמת לא בחדר חקירות", השיב ג'בארין, וטען כי כבר ענה לשאלות כפי שיכול היה.