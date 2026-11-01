יו"ר הרשימה המשותפת, יוסף ג'בארין, התייחס בריאיון לאתר "אל מג'לה" לתוצאות הבחירות ולעלייה בשיעור ההצבעה בחברה הערבית, תוך שהוא משתמש בביטוי החריף "מלחמת השמדה בעזה" לתיאור המלחמה ברצועה.

ג'בארין קשר בין השתתפות הבוחרים הערבים בבחירות לבין האירועים שעברו על החברה הערבית בשנים האחרונות, והצביע על החשש מחזרתו של בנימין נתניהו לשלטון כאחד הגורמים שהשפיעו על ההצבעה.

על פי הדברים שהובאו בריאיון, ג'בארין אינו מפריד בין השינוי הפוליטי לבין החוויות שעברה החברה הערבית בארבע השנים האחרונות. במסגרת זו הזכיר את מה שכינה "מלחמת השמדה בעזה", לצד פעילות המתנחלים, העלייה בפשיעה המאורגנת והריסת בתים בכפרים ערביים בנגב.

ג'בארין טען כי החשש מחזרתו של נתניהו לשלטון דחף את הבוחרים הערבים להגיע לקלפיות ולהביע את התנגדותם למדיניות שפגעה בהם, לדבריו.

בהתייחסו לשיעור ההצבעה הגבוה בחברה הערבית, הדגיש יו"ר המשותפת כי אין לראות בו רק הבעת תמיכה בשינוי פוליטי. לדבריו, ההצבעה הייתה גם ביטוי להתנגדות להמשך המציאות הקיימת, שאותה תיאר כמציאות שהפכה את חיי היומיום של האזרחים הערבים לקשים יותר.