הרב יהושע שפירא באדיבות

ראש ישיבת רמת גן, הרב יהושע שפירא, חושף כי היה בעבר חלק מתנועת נעם ואף פעל במסגרתה לבקשת הרב צבי טאו, אך מסביר מדוע התרחק מדרכה הפוליטית.

בדברים שנשא בישיבת אבינועם באביתר מתח הרב ביקורת על יכולתה של המפלגה לחולל שינוי ממשי במערכת החינוך, וטען כי גם הישג פוליטי משמעותי לא יאפשר לה לממש את מטרותיה. "גילוי נאות: הייתי חבר נעם", סיפר הרב שפירא. "מה זה חבר נעם? אני דיברתי במסגרת נעם, בבית של הרב טאו, לפי בקשת הרב טאו. הרב טאו ביקש שאני אדבר ויותר מפעם אחת".

אלא שלדבריו, כאשר הפעילות עברה לזירה המפלגתית, השתנתה עמדתו. "וכשזה התחיל לעבור לשדה הפוליטי, אז אני אמרתי: אני לא חושב שהרעיונות האלה רלוונטיים לשדה הפוליטי", הסביר.

הרב שפירא הדגיש כי הסתייגותו אינה נובעת מהתנגדות אישית לרבני התנועה, שאותם הוא מכבד ומגדיר כמוריו ורבותיו. עם זאת, הוא הודה כי אינו מעוניין להמשיך להתווכח בנושא, בין היתר משום שאינו סבור שהצדדים פתוחים לשמוע זה את זה.

"אני משתדל מאוד מאוד מאוד לא להתווכח עם נעם", אמר. "פעם אחת, הם מורי ורבותי. פעם שנייה - לא זיהיתי שם מישהו שמוכן לשמוע, אותי על כל פנים. פעם שלישית, אני לא מוכן לשמוע מה שהם אומרים, מודה".

במרכז הביקורת שהשמיע עומדת השאלה האם נעם מסוגלת לתרגם את עמדותיה החינוכיות להישגים מעשיים באמצעות פעילות פוליטית. הרב שפירא טען כי אינו מכיר תוכנית מציאותית שתאפשר למפלגה לשנות באופן משמעותי את מערכת החינוך, גם אם תצליח לצבור כוח בכנסת.

"לא ראיתי שנעם מצליחים ליצור לי איזו תמונה איך באמת משתנה כל החינוך בדורות הבאים", אמר. לדבריו, גם אילו הייתה מוצגת תוכנית כזאת, היה מתקשה להסכים למחירים הכרוכים בה לנוכח שיקולי פיקוח נפש שהזכיר בדבריו. "אבל אפילו נגיד שכן, אני לא רואה שום תוכנית כזאת. לא רואה שום אפשרות סבירה שזה יקרה".

כדי להמחיש את טענתו הציג הרב תרחיש שבו נעם עוברת את אחוז החסימה ואבי מעוז מתמנה לשר החינוך. לדבריו, גם במצב כזה ייתקל מעוז בהתנגדות שתמנע ממנו לבצע שינויים משמעותיים.

"אתה יודע מה קורה אז? הוא לא יכול להזיז את העט שלו על השולחן שלו ממקום למקום, כי בג"ץ לא ייתן", טען הרב שפירא. לדבריו, גורמים בשמאל, במערכת המשפט ואף בחלקים מהליכוד יתנגדו למהלכיו של מעוז בשל החשש מהשפעתו על מערכת החינוך.

בהקשר זה הזכיר הרב את המאבק שהתנהל סביב דרישתו של מעוז לשקיפות בתוכניות חיצוניות המועברות בבתי הספר. לטענתו, גם הדרישה הזאת עוררה התנגדות חריפה.

"אבי מעוז רצה מה לעשות? להגיד: בואו תנו את התוכניות של מי שמתערב לנו בחינוך ואני רק רוצה שקיפות", אמר. "מה יצא מזה? שכולם האשימו אותו לכל הדברים הנוראיים והדיקטטורים שבעולם, כי הוא רוצה שקיפות".

הרב שפירא השווה את התוצאות המעשיות שהוא מצפה מפעילות פוליטית גם להישגים התקציביים של שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. לדבריו, במסגרת פעילותו של סמוטריץ' הוקצו כמיליארד וחצי שקלים לתחום החינוך ויותר מחצי מיליארד שקלים לפעילות בתחום הזהות היהודית.

הוא סיפר כי איש תנועת נעם ביקש לשוחח עמו ולהסביר מדוע, לשיטתו, ההשקעות הללו אינן נותנות מענה למטרות שהתנועה מבקשת לקדם. לדברי הרב, אותו אדם הבחין בין פעילות לחיזוק זהות יהודית פרטית לבין מה שהגדיר זהות יהודית כללית.

הרב שפירא סיפר כי בן שיחו הזכיר גם את הגורם האחראי, לדבריו, על תקציב של 330 מיליון שקלים בתחום הזהות היהודית, אך טען שהפעילות אינה עונה על הצורך בשינוי רחב יותר.

"נכון שבצלאל נתן יותר מחצי מיליארד שקל לזהות יהודית", ציטט הרב שפירא את הדברים שנאמרו לו, "אבל כל זה היה זהות יהודית פרטית אבל לא זהות יהודית כללית". הרב שפירא תיאר את השיחה כביטוי לפער בין תפיסתו לבין תפיסת אנשי נעם, וסיים את תיאור המפגש במילים: "בקיצור הוא ניסה לחנך אותי".