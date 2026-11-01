מנכ"ל הבורסה לניירות ערך בתל אביב, איתי בן־זאב, קורא למנהיגי המפלגות להקים ממשלה רחבה שתתבסס על הסכמות חוצות גושים, ולהציב את עתידה הכלכלי של ישראל מעל לשיקולים הפוליטיים.

במכתב פתוח שפרסם היום (ראשון), בעקבות תוצאות הבחירות, הזהיר כי המשך המחלוקות הפוליטיות עלול לפגוע ביכולת לממש את הפוטנציאל הכלכלי של המדינה.

"זהו רגע שבו האחריות הלאומית צריכה לגבור על השיקולים הפוליטיים קצרי הטווח", כתב בן־זאב. "ממשלה רחבה, הנשענת על הסכמות חוצות גושים, אינה מחייבת ביטול מחלוקות או ויתור על עקרונות. היא מחייבת הכרה בכך שיש משימות לאומיות גדולות מהפערים שבינינו, ושהעתיד הכלכלי של ישראל אינו יכול להיות בן ערובה למחלוקות פוליטיות".

לדבריו, הכלכלה הישראלית הפגינה בשנים האחרונות חוסן יוצא דופן, גם בתקופות קשות, והבורסה בתל אביב הציגה ביצועים מהטובים בעולם. עם זאת, הוא הדגיש כי כדי להמשיך לצמוח נדרשת מדיניות כלכלית יציבה וארוכת טווח.

בן־זאב קרא לממשלה הבאה להעביר תקציב אחראי ותומך צמיחה, להגדיל את ההשקעות בתשתיות, להתאים את מערכת החינוך לצורכי העתיד ולהרחיב את ההשתתפות בשוק העבודה. הוא הדגיש גם את הצורך בהרחבת הסכמי אברהם ובפתיחת שווקים חדשים לחברות ישראליות.

בהתייחסו לשוק ההון הבהיר כי יציבות פוליטית וכלכלית היא תנאי מרכזי למשיכת השקעות. "המשקיעים מחפשים הזדמנויות, אך הם דורשים ודאות, מדיניות עקבית ואופק כלכלי ברור", כתב.

את מכתבו חתם בקריאה ישירה למנהיגי המפלגות: "אני קורא למנהיגי הציבור מכל קצות הקשת הפוליטית למצוא את המכנה המשותף ולהקים ממשלה שתוכל להוביל סדר יום כלכלי שאפתני, להבטיח את המשך צמיחתו של המשק ולתרגם את הישגיו לשיפור אמיתי ברמת החיים של אזרחי ישראל".