בית המשפט דחה את תביעתה של רעיית ראש הממשלה נגד העובדת לשעבר במעון, סילבי גנסיה, וקבע כי נתניהו תשלם לה 10,000 שקלים הוצאות משפט.

בפסק הדין נקבע כי נתניהו "התייחסה לנתבעת בצורה לא ראויה, מזלזלת ומשפילה. טענות הנתבעת בפרסומים התבררו כאמת".

לפני כחודש וחצי ביטל בית המשפט את פסק הדין שקבע כי גנסיה תשלם לשרה נתניהו פיצויים בסך 100 אלף שקלים.

זאת לאחר שגנסיה טענה למחדלים קשים של עורך דינה הקודם, אופיר שמשון, שלא עמד בזמני הגשת מסמכים לבית המשפט.

העובדת לשעבר נתבעה על ידי רעיית ראש הממשלה בתואנה שהפרה התחייבות מפורשת לשמירה על פרטיות, הוציאה לשון הרע ואימצה טיעונים מכפישים ושקריים. "לאחר שהנתבעת הפרה את האמון שנתנו בה היא התחננה לשוב למקום עבודתה במעון. וישאל השואל: אם תנאי עבודתה היו כה גרועים וקשים, מדוע התחננה לשוב למקום עבודתה, שעל פי התיאור שלה מכונה 'גיהנום'? התשובה פשוטה: כל מטרתה לסחוט כספים בתביעת סרק".