ימים ספורים לפני בחירות האמצע בארצות הברית, המחלוקת סביב היחס לישראל מאיימת לפגוע באחד המרוצים החשובים של המפלגה הדמוקרטית.

במדינת מישיגן, שבה מתנהל מאבק צמוד על מושב בסנאט, פרץ עימות פומבי חריף בין המועמד הדמוקרטי עבדול אל-סייד לבין חברת הקונגרס היילי סטיבנס, שהפסידה לו בפריימריז. הסכסוך הגיע עד כדי כך שאל-סייד הבהיר כי אינו מעוניין שסטיבנס תופיע לצידו באירועי בחירות.

במרכז המחלוקת עומדות עמדותיהם המנוגדות כלפי ישראל. סטיבנס נחשבת לתומכת נלהבת ואף הצהירה בעבר כי ישראל "מופיעה בחלומות שלי". אל-סייד, מנגד, נמנה עם שונאי ישראל, והאשים אותה בביצוע רצח עם ברצועת עזה. הוא אף הרחיק לכת והישווה בין ישראל וחמאס.

השניים כבר התעמתו על הסוגיה במהלך הבחירות המקדימות של הדמוקרטים באוגוסט האחרון. ישראל עמדה במרכז הקמפיין, שהתאפיין בעימותים חריפים, ובסיומו גבר אל-סייד על סטיבנס בפער של פחות מאחוז אחד.

מאז ניסו גורמים במפלגה הדמוקרטית לאחות את הקרע ולגבש חזית משותפת לקראת הבחירות הכלליות, שבהן מתמודד אל-סייד מול המועמד הרפובליקני מייק רוג'רס. אלא שבסוף השבוע האחרון התברר כי המחלוקות בין שני המחנות רחוקות מלהסתיים.

העימות התחדש בעקבות ריאיון שהעניקה סטיבנס ביום שישי, שבו הביעה כעס על סירובו של אל-סייד להשיב לשאלה איזו מדינה מהווה איום גדול יותר על ארצות הברית: ישראל או איראן.

בהמשך פרסמה חברת הקונגרס הודעה שבה דרשה מאל-סייד להתנצל על התבטאויותיו בנוגע לישראל. היא גם קראה לו לגנות פרסומת ששודרה לטובתו, אף שלא היה מעורב בהפקתה, ושממנה השתמע כי הסיוע האמריקני לישראל תורם להתייקרות המחיה בארצות הברית.

אל-סייד לא נענה לדרישה, ובחר להשיב לסטיבנס בהצהרה פומבית משלו. לדבריו, יריבתו לשעבר נראית "נחושה לפתוח מחדש את הפריימריז שהסתיימו לפני שלושה חודשים".

המתיחות לא נותרה בגבולות חילופי ההצהרות. בן זוגה של סטיבנס אמר לתקשורת המקומית כי בכוונתו להצביע דווקא למייק רוג'רס, המועמד הרפובליקני המתמודד נגד אל-סייד על המושב בסנאט.

העימות מתרחש על רקע המחלוקות הפנימיות במפלגה הדמוקרטית סביב ישראל, שהחריפו בשלוש השנים האחרונות. במישיגן, שבה המאבק בין אל-סייד לרוג'רס צמוד, הפכה הסוגיה ממחלוקת אידיאולוגית פנימית לסכסוך גלוי בין המועמד לסנאט לבין חברת קונגרס מכהנת ממפלגתו.