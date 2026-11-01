פעילות צה"ל בדרום לבנון

אמצעי לחימה בתוך בית אזרחי, חדר ילדים עם סממנים המזוהים עם חיזבאללה ומחסן רחפני נפץ: כוחות צוות הקרב החטיבתי 769, הפועלים בדרום לבנון בפיקוד אוגדה 91, חשפו במהלך סריקות בכפר אל-ח'יאם תשתיות ואמצעי לחימה של ארגון הטרור.

במהלך הסריקה בבית אותר גם חדר ילדים שהכיל סממנים המזוהים עם ארגון חיזבאללה. בצה"ל הציגו את הממצאים כחלק מפעילות הכוחות לאיתור תשתיות הארגון במרחב הכפר.

בסריקות נוספות שביצעו הלוחמים באזור התגלה מחסן שהכיל רחפני נפץ. הכוחות השמידו את המחסן והמשיכו באיתור אמצעי לחימה נוספים.

בין הפריטים שנמצאו במהלך הפעילות היו רקטות, רובי קלצ'ניקוב, תחמושת, קסדות, וסטים ורחפני נפץ נוספים.