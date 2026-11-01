160 ישראלים וישראליות יצאו הבוקר (ראשון) לרחובות ניו יורק והשתתפו במרתון המפורסם במסגרת נבחרת שלוה. בין הרצים היו לוחמים שנפצעו במלחמה, קצינים שהשתתפו בקרבות 7 באוקטובר, אנשי מילואים, תורמי כליה והורים לילדים עם מוגבלויות.

השנה הוקדשה השתתפות הנבחרת לזכרו של רס"ן הראל בירנשטוק ז"ל, שרץ במרתון עם שלוה לפני שנתיים ונפל לפני כחודשיים במהלך שירות מילואים בלבנון.

את המשלחת ליוותה אלמנתו של בירנשטוק, אליה, שהצטרפה למסע לזכרו. בעוד חברי הנבחרת יצאו למסלול המרתון, היא הייתה אמורה להמתין להם בקו הסיום, במקום שבו יחתמו את הריצה שהוקדשה לבעלה.

אחד המשתתפים הבולטים בנבחרת הוא בוריס שטונדה, לוחם דובדבן שאיבד את רגלו הימנית במהלך הלחימה ברצועת עזה.

לפני כחודש השלים שטונדה את תחרות איש הברזל והפך לישראלי הראשון קטוע הרגל שעשה זאת. כעת הצטרף גם לנבחרת הישראלית במרתון ניו יורק.

לצידו השתתפה במרוץ סרן (מיל') קרני גז, שפיקדה על פלוגת הטנקיסטיות, פלוגת פרא, במהלך מתקפת 7 באוקטובר. גז הובילה את לוחמותיה בקרבות נגד המחבלים ביישובי עוטף עזה, והשנה לקחה חלק במרתון יחד עם לוחמים ולוחמות נוספים.

סיפור אישי נוסף שהביאה הנבחרת למסלול הוא זה של יוסי וחיה חמני, אב ובתו. חיה מתמודדת עם מחלה נדירה, ואביה השתתף במרתון כשהוא דוחף את כיסא הגלגלים שלה לאורך המסלול.

השניים הקדישו את הריצה לזכרם של אריק ורות פרץ ז"ל, אב ובתו שנרצחו במסיבת הנובה ב-7 באוקטובר.

בנבחרת השתתפו גם קצינים מחטיבות גבעתי וגולני שאיבדו חיילים במהלך המלחמה, לצד אנשי מילואים ולוחמים נוספים. אליהם הצטרפו תורמי כליה אלטרואיסטים והורים לילדים עם מוגבלויות, כחלק מהמשלחת הישראלית הרחבה.

מאחורי ההשתתפות במרתון עומדת גם מטרה של גיוס תרומות למען פעילות עמותת שלוה, הפועלת עבור אנשים עם מוגבלויות. חברי הנבחרת משלבים את ההשתתפות באירוע הספורט עם סיוע למימון פעילות העמותה.