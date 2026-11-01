ישיבת "צעירי השלוחים הבוגרים" בצפת נסגרה בצו מינהלי לאחר שביקורת של כבאות והצלה חשפה ליקויי בטיחות אש חמורים, המעמידים את חייהם של השוהים במקום בסכנה מיידית.

מפקד מחוז צפון בכבאות והצלה לישראל, טפסר יאיר אלקיים, חתם על צו המורה על הפסקת כלל הפעילות בנכס למשך 30 ימים.

ההחלטה התקבלה בעקבות ביקורת שערכו מפקחי מניעת דליקות ממחלקת הגנה מאש במחוז צפון. במהלך הבדיקה התברר כי המבנה משמש לא רק כישיבה אלא גם כפנימייה שבה לנים תלמידים, אף שאין בידיו האישורים הנדרשים להפעלה מסוג זה.

עוד נמצא כי המבנה אינו מותאם לייעודו בפועל, וכי קיימים בו ליקויים משמעותיים בסידורי בטיחות האש.

בצו נקבע כי בנכס הופרו הוראות החוק הנוגעות לבטיחות אש והצלה, וכי חומרת הליקויים מחייבת את סגירת המקום ללא דיחוי, כדי למנוע סכנה לחיי אדם.