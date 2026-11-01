משטרת בריטניה עצרה 325 בני אדם, במהלך הפגנת תמיכה בארגון "Palestine Action" ובפלסטינים, שהתקיימה מחוץ לשגרירות ארה"ב בלונדון.

בחודש יולי האחרון החליטה ממשלת בריטניה להוציא אל מחוץ לחוק את ארגון Palestine Action, לאחר שפעיליו פרצו לבסיס חיל האוויר הבריטי וריססו גרפיטי בתמיכה בפלסטינים על חלק מהמטוסים. גם בארה"ב הוציאו את ארגון התמיכה בפלסטינים אל מחוץ לחוק, והכריזו עליו כ"ארגון טרור".

במהלך ההפגנה ביום שבת נשאו רבים מהמשתתפים שלטים עליהם נכתב "אני מתנגד לרצח עם. אני תומך בארגון Palestine Action". בתמונות שפורסמו בתקשורת הבריטית, נראים חלק מהמפגינים נלקחים בכוח את ניידות המשטרה כאשר הם צועקים "לשחרר את פלסטין".

בהודעה שפרסמה ברשתות החברתיות, נמסר ממשטרת בריטניה כי "320 מהמעצרים בוצעו בגין הבעת תמיכה בארגון שהוצא מחוץ לחוק על פי חוק הטרור". ביום רביעי אמורים להיפתח בבריטניה דיונים בערעור שהגיש מייסד ארגון Palestine Action נגד ההחלטה להוציא את הארגון אל מחוץ לחוק. ההחלטה של ממשלת בריטניה להוציא את הארגון מחוץ לחוק, גוררת עונשים של עד 14 שנות מאסר על חברות או תמיכה בארגון. מאז חודש יולי האחרון, נעצרו בבריטניה 4,000 בני אדם שהביעו תמיכה פומבית או הצטרפו לארגון שהוצא אל מחוץ לחוק.