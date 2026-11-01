האפשרות לשינוי במפת הבריתות הפוליטיות לאחר הבחירות ממשיכה לעורר עניין ביהדות התורה. אבי גרינצייג, יועץ התקשורת של בית הרב דב לנדו, נמנע היום (ראשון) מלהתחייב כי המפלגה תמשיך לתמוך בבנימין נתניהו, והבהיר כי כל החלטה על שותפות פוליטית תתקבל בהתאם להוראות ההנהגה הרבנית.

"אני לא רוצה להתייחס לפרסום כזה או אחר, כי פשוט כרגע אין כלום", אמר. "אני יכול להגיד רק דבר אחד. מה שהרבנים יחליטו, כשזה יהיה רלוונטי, זה מה שיקרה".

גרינצייג הדגיש כי הרב לנדו לא מסר הוראה פרטנית בנוגע להצטרפות לגוש פוליטי כלשהו, ולכן אין מקום להתייחס לכל תרחיש המתפרסם בתקשורת כאל החלטה שהתקבלה. "אנחנו לא הולכים לפתוח מוקד הכחשות, אין בזה שום טעם", אמר, והוסיף כי "בשבועות הקרובים יצאו המון פרסומי פייק, הבלים, תדרוכים וסיפורים".

במקביל להתבטאויות הללו, החלו בכירי יהדות התורה להיערך לשלב ההתייעצויות אצל נשיא המדינה. יו"ר דגל התורה, יעקב אשר, נפגש הערב בבני ברק עם חברי הכנסת יצחק גולדקנופף ומאיר פרוש, במטרה לתאם את עמדות המפלגה לקראת ההמלצה לנשיא ביום רביעי הקרוב.

בכניסתו לפגישה התייחס פרוש לאפשרות של שיתוף פעולה עם יו"ר מפלגת ישר ואמר: "גדי איזנקוט לא יקרא לנו".

הדיונים הפנימיים מתקיימים לאחר שדווח כי הרב דב לנדו הורה לחברי הכנסת של דגל התורה לפתוח בשיחות עם גוש מתנגדי נתניהו. על פי הדיווח, הרב הדגיש שיהדות התורה אינה מחויבת לגוש פוליטי מסוים, וכי השתייכותה היא ל"גוש של עולם התורה".

לפי הדיווחים, גורמים ביהדות התורה מבינים כי איזנקוט לא יוכל לקדם את חוק הגיוס בנוסח שהמפלגה הייתה מעוניינת בו מלכתחילה. עם זאת, נשקלת גם האפשרות להסכים למתווה מחמיר יותר מבחינתם, אם יימצא פתרון שיוכלו לקבל.

בליכוד תקפו תקפו את יו"ר "ישר" בתגובה וטענו כי "איזנקוט ושותפיו דורסים את האמון של אזרחי ישראל. הם מפרים את כל ההבטחות שלהם לגבי שיתוף פעולה עם מפלגות תומכות טרור, ופועלים להקים איתם ממשלה. ובשיא הזלזול, אחרי 4 שנים של השתלחות חסר רסן בציבור החרדי, הם זונחים את גיוס החרדים לשם תאוות שלטון. אסור לתת לזה לקרות".