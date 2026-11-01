מנכ"ל בית הנשיא לקראת תחילת סבב ההתייעצויות לאחר הבחירות

נשיא המדינה יצחק הרצוג יחל ביום רביעי את סבב ההתייעצויות עם כלל הסיעות שנבחרו לכנסת, לקראת הטלת מלאכת הרכבת הממשלה.

מנכ"ל בית הנשיא, אייל שויקי, שלח הערב (ראשון) הזמנות רשמיות לנציגי הסיעות.

שויקי מסר כי הנשיא מצפה מנציגי הסיעות להגיע בראש פתוח ומתוך נכונות למנוע בחירות נוספות. בהנחיית הרצוג, הפגישות עם הסיעות יועברו בשידור חי לציבור.

מעבר למפלגות הימין שימליצו על בנימין נתניהו ומפלגות "ישר" ו"הדמוקרטים" שיתמכו בגדי איזנקוט, עדיין לא ברור מה תהיה המלצתן של סיעות ישראל ביתנו וביחד.

במקביל, ביהדות התורה שוקלים שלא להמליץ לנשיא על אף מועמד להרכבת הממשלה. חברי הכנסת יעקב אשר, יצחק גולדקנופף ומאיר פרוש דנים בסוגייה הערב.