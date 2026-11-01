הבמאי ההוליוודי הנודע מייקל מאן, בן 83, אושפז בבית חולים בלוס אנג'לס לאחר שנפצע מפליטת כדור מנשק שהחזיק במהלך אימון ירי.

על פי דיווח של מגזין Variety, מאן ירה בטעות ברגלו בעת שניסה להכניס את האקדח לנרתיקו. הפציעה הוגדרה קלה ושטחית, ונציגיו הודיעו כי הוא שוחרר לאחר קבלת טיפול רפואי.

התקרית התרחשה אתמול במטווח המורשה Range L.A. בלוס אנג'לס. מאן השתתף באימון קליעה למטרות, ובמהלך הכנסת הנשק לנרתיק נפלט ממנו כדור שפגע ברגלו.

משטרת לוס אנג'לס אישרה את פרטי האירוע וציינה כי מצבו של הבמאי היה יציב בעת קבלת הדיווח.

בהודעה שנמסרה מטעם נציגיו של מאן נכתב: "בשבת, במטווח ירי, נפלט כדור מנשק בעת הכנסתו לנרתיק, וכתוצאה מכך נגרמה לבמאי מייקל מאן פציעה שטחית. הוא קיבל טיפול ומשוחרר".

מאן נחשב לאחד הבמאים הבולטים בקולנוע האמריקאי, ולאורך הקריירה שלו ביים שורה של סרטי מתח ופשע, בהם "היט", "הגנב", "הצייד", "מיאמי וייס" ו"המקור".

בימים אלה עובד מאן על "היט 2", סרט ההמשך לדרמת הפשע שביים ב-1995, בכיכובם של אל פאצ'ינו ורוברט דה נירו. הסרט המקורי, שהצליח בקופות, הציג את העימות בין קצין המשטרה וינסנט האנה, בגילומו של פאצ'ינו, לבין הפושע המקצועי ניל מקולי, שגילם דה נירו.

לצוות השחקנים של ההפקה החדשה צפויים להצטרף לאונרדו דיקפריו, כריסטיאן בייל ואדם דרייבר.