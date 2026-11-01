הצהרת יו"ר ועדת הבחירות המרכזית השופט נעם סולברג

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, הבהיר הערב (ראשון) כי תוצאות הבחירות לכנסת ה-26 משקפות את רצון הבוחרים ולא ישונו בעקבות החשדות הנחקרים בדבר מימון זר שנועד להשפיע על מערכת הבחירות.

בהצהרה מיוחדת שנשא לצד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב־מיארה, וראש השב"כ, דוד זיני, הודיע סולברג כי ביום רביעי הקרוב יפורסמו התוצאות הרשמיות ויוגשו לנשיא המדינה כמתוכנן.

"הכרעתכם בקלפי תכובד. זו מחויבותה של ועדת הבחירות המרכזית לכל אזרחית ולכל אזרח בישראל", פתח סולברג את דבריו.

"אומַר לכם במלוא האחריות: הבחירות לכנסת העשרים ושש התנהלו בתקינות. ככל שישנם חריגים, הם נבחנים בימים אלה. תוצאות הבחירות משקפות את רצון הבוחרים", הוסיף.

בהתייחסו לחקירה המתנהלת בשירות הביטחון הכללי, אמר כי חלק ניכר מהמידע שפורסם בימים האחרונים אינו נכון.

הוא ציין כי החקירה עדיין מתנהלת באופן סמוי ומבוססת על מידע מסווג, ולכן לא ניתן בשלב זה לחשוף את פרטיה.

עם זאת, סולברג אישר כי התגלו חשדות חמורים הנוגעים למימון מגורמים מחוץ לישראל, שנועד להשפיע על מערכת הבחירות ועשוי להיות בעל היבטים ביטחוניים. "לאחרונה התגלו חשדות חמורים המצריכים בחינה, הנוגעים למימון מגורמי חוץ, שנועד להשפיע על מערכת הבחירות, ושעשוי להיות להם פן ביטחוני".

יו"ר ועדת הבחירות הדגיש כי בשלב הנוכחי מדובר בחשדות בלבד, וכי אין לבלבל בין עצם קיומה של חקירה לבין הוכחה לפגיעה בתוצאות הבחירות. "חשדות הם חשדות. לצורך ערעור על תוצאות הבחירות נדרשות ראיות מוצקות", הבהיר.

בהמשך התייחס סולברג באופן ישיר לטענות על אפשרות לביטול או לשינוי תוצאות הבחירות. לדבריו, חומר הראיות הקיים אינו מצדיק מסקנה שלפיה ההצבעה כולה נפגעה. "הטענה לפיה חומר הראיות שלפנינו עתה, עשוי לערער את תוצאות הבחירות בכללותן - אינה נכונה", אמר. "עמדתנו היא שגם אם החשדות יאומתו, אין בכך כדי לגרוע מתקינות תהליך הבחירות ומתוצאות הבחירות בכללותן".

לצד ההחלטה להשלים את הליך הבחירות במועדו, הודיע סולברג על הקמת צוות חקירה משותף בהובלת שירות הביטחון הכללי, משטרת ישראל והפרקליטות. הצוות יפעל לבירור החשדות, והיועצת המשפטית לממשלה והגורמים הרלוונטיים ימשיכו להיות מעודכנים בממצאים ובהתקדמות החקירה.

"בּחינת החשדות תימשך במלוא הרצינות", אמר, והדגיש כי החובה לחקור חשדות לעבירות והחובה לכבד את הכרעת הבוחרים מתקיימות זו לצד זו.

הוא הדגיש כי "אין בדברים כדי להטיל דופי בהצבעת החברה הערבית. אזרחים שיצאו להצביע מימשו את זכותם הדמוקרטית. השתתפות רחבה בבחירות היא דבר מבורך בחברה הערבית, ובכל ציבור בישראל".