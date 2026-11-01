96 בני משפחות שכולות שאיבדו את יקיריהן בפיגועי טרור חתמו על מכתב הקורא לראשי המפלגות הציוניות בגוש מתנגדי נתניהו שלא להקים ממשלה בהשתתפות המפלגות הערביות או בתמיכתן.

המכתב, שגובש ביוזמת פורום "בוחרים בחיים", מופנה בין היתר ליו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט, לנפתלי בנט וליו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן.

הפנייה פורסמה על רקע האפשרויות הפוליטיות הנבחנות להרכבת הממשלה הבאה. המשפחות מבקשות להציב בפני ראשי המפלגות קו אדום בנוגע לזהות השותפים האפשריים להקמת קואליציה, ומבהירות כי מבחינתן אין מקום לשיתוף פעולה פוליטי עם המפלגות הערביות.

במכתב, הנושא את הכותרת "קול דמי ילדינו זועקים אלינו מן האדמה!", טוענים החותמים כי גורמים במפלגות הערביות הביעו תמיכה במעשי טרור שבהם נרצחו יקיריהם. על בסיס טענה זו הם דורשים מראשי המפלגות הציוניות להימנע מהסתמכות על תמיכתן לצורך הקמת ממשלה.

"אסור לכם להקים ממשלה בסיוע מי שתמכו ברצח יקירינו. לא נסלח לכם", כתבו בני המשפחות.

בפורום "בוחרים בחיים" מדגישים כי החתימות שנאספו עד כה הן שלב ראשון בלבד, וכי משפחות שכולות נוספות ממשיכות להצטרף למכתב. במקביל נערכים בפורום להרחבת היוזמה ולהעברת הפנייה ישירות לראשי המפלגות שאליהם היא ממוענת.

בהודעה שפרסם הפורום ביקשו נציגיו להדגיש את הסיפור האישי העומד מאחורי כל אחת מהחתימות ואת הכאב המלווה את המשפחות מאז רצח יקיריהן. "מאחורי כל שם במכתב הזה עומד עולם שלם שנחרב. אבא, אמא, אח, אחות, בן או בת שאיבדו את היקר להם מכול בפיגועי טרור. אלו לא מספרים על דף. אלו משפחות שחיות יום־יום עם הכאב והאובדן".

"אנחנו פונים לגדי איזנקוט, לנפתלי בנט, לאביגדור ליברמן ולכל ראשי המפלגות הציוניות: יש קווים אדומים שאסור לחצות גם בדרך להקמת ממשלה. אל תתנו יד להקמת ממשלה שתישען על מי שתמכו ברצח יקירינו", נכתב בהודעה.

"96 בני משפחות שכולות כבר חתמו על הקריאה, ומשפחות נוספות ממשיכות להצטרף אליה. קול דמי יקירינו זועק מן האדמה, ואנחנו לא ניתן להשתיק אותו", נמסר מטעם הפורום. "מי שיבחר לחצות את הקו האדום הזה צריך לדעת שהמשפחות השכולות לא ישתקו ולא יסלחו".