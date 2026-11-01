מפלגת "ביחד", בראשות נפתלי בנט ויאיר לפיד, תמליץ בפני נשיא המדינה על יו"ר מפלגת "ישר", גדי איזנקוט, כמועמד להרכבת הממשלה.

בהודעת המפלגה נמסר כי ההחלטה התקבלה בהתאם להבטחתו של בנט לכבד את הכרעת הבוחר וכי בנט עדכן את איזנקוט בהחלטתו.

עדיין לא ברור כיצד תנהג מפלגת ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן והאם המפלגות הערביות יתמכו גם הן באיזנקוט.

ביהדות התורה שוקלים שלא להמליץ לנשיא על אף מועמד להרכבת הממשלה. חברי הכנסת יעקב אשר, יצחק גולדקנופף ומאיר פרוש דנו בסוגייה הערב.

מנכ"ל בית הנשיא לקראת תחילת סבב ההתייעצויות לאחר הבחירות

ביום רביעי יחל נשיא המדינה יצחק הרצוג את סבב ההתייעצויות עם כלל הסיעות שנבחרו לכנסת, לקראת הטלת מלאכת הרכבת הממשלה.

מנכ"ל בית הנשיא, אייל שויקי, שלח הערב הזמנות רשמיות לנציגי הסיעות. שויקי מסר כי הנשיא מצפה מנציגי הסיעות להגיע בראש פתוח ומתוך נכונות למנוע בחירות נוספות. בהנחיית הרצוג, הפגישות עם הסיעות יועברו בשידור חי לציבור.