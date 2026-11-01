עימות סוער בין מיכאל שמש לאביעד גליקמן באדיבות רשת 13

עימות חריף התפתח באולפן התוכנית "מוריה וברקו" ברשת 13 בין העיתונאים מיכאל שמש ואביעד גליקמן, סביב היחס לייצוגם הפוליטי של הציבור החרדי והציבור הערבי בכנסת.

שמש פנה לגליקמן והטיח בו כי בעוד שהוא מתקומם נגד האפשרות להתעלם מקולותיהם של המצביעים הערבים, הוא אינו מגלה, לטענתו, רגישות דומה כאשר מדובר בהשפעתו הפוליטית של הציבור החרדי.

"אתה יושב כאן אביעד וזועק זעקה שממש מעמקי גרונך: איך אפשר להתעלם מהקול הערבי בכנסת?", תהה שמש.

"אני חייב להגיד אגב, שאני מקשיב לך, זה נשמע שזה גם כואב לך. למה תמיד שמדברים על הקול החרדי, פתאום לא אכפת לך שייעלם, שיימחק?", הוסיף.

גליקמן דחה את ההשוואה בין שני הציבורים וטען כי קיים הבדל משמעותי במידת ההשפעה הפוליטית שלהם ובתקציבים שהם מקבלים מהמדינה.

"אני אסביר לך: כי המגזר החרדי, אם היו מתייחסים אליו כמו שמתייחסים למגזר הערבי, הייתי אומר אותו דבר", השיב וטען כי "המגזר הערבי לא מקבל תקציבים והחרדים פי ארבעה. המגזר הערבי קולו לא נשמע - בעוד קול המגזר החרדי נשמע היטב".

שמש לא קיבל את הטענות והגיב כי המגזר החרדי מתוקצב בחסר אל מול המגזר הערבי.