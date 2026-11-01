הצהרת יו"ר ועדת הבחירות המרכזית השופט נעם סולברג

מפלגת הליכוד מותחת ביקורת חריפה על יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, בעקבות הצהרתו כי החשדות למימון זר שנועד להשפיע על הבחירות אינם פוגעים בתקינות תוצאות ההצבעה.

בהודעה שפרסמה המפלגה נטען כי אין מקום לשלול את האפשרות שהחשדות השפיעו על חלוקת המנדטים לפני שהחקירה הושלמה.

התגובה מגיעה לאחר שסולברג הצהיר מוקדם יותר, לצד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה וראש השב"כ דוד זיני, כי הבחירות לכנסת ה-26 התנהלו בתקינות וכי תוצאותיהן משקפות את רצון הבוחרים.

סולברג אישר שקיימים חשדות חמורים למימון מגורמי חוץ, אך הבהיר כי גם אם יאומתו, עמדת הגורמים המוסמכים היא שאין בכך כדי לערער את תוצאות הבחירות בכללותן.

בליכוד דוחים את ההבחנה הזאת וטוענים כי מוקדם להסיק מסקנות כל עוד החקירה מתנהלת. "תמוה מאוד כיצד השופט סולברג אומר שמדובר בחשדות חמורים מאוד של מימון זר, ובאותה העת קובע מראש שאין להן השפעה על תוצאות הבחירות בטרם סיום החקירה", נמסר מהמפלגה.

בליכוד הצביעו על הפער הקטן שלטענתם הכריע את חלוקת אחד המנדטים, והציגו אותו כנימוק לצורך בבדיקה מקיפה של החשדות. "4,612 קולות בלבד הפרידו בין מעבר מנדט מרע"ם לגוש הימין, דבר שהיה משנה לחלוטין את תוצאות הבחירות והמפה הפוליטית".

"אנו דורשים חקירה מהירה ויסודית על מנת לשמור על טוהר הבחירות לכנסת וריבונות העם", אמרו במפלגה וסיכמו: "עד לסיום החקירה עננה שחורה מוטלת מעל תוצאות הבחירות בישראל".