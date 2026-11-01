הרמטכ"ל לשעבר, רב-אלוף במיל' הרצי הלוי, התייחס היום (ראשון) לראשונה לאירועי 7 באוקטובר, דחה בתוקף את הטענות לבגידה מבפנים, הודה כי מדובר בכישלון שניתן היה למנוע וקרא להקמת ועדת חקירה ממלכתית.

הלוי אמר את הדברים בוועידת ארגון "שורת הדין" למלחמה באנטישמיות, שנפתחה היום במוזיאון למורשת יהודית בניו יורק, בהובלת נשיאת הארגון עו"ד ניצנה דרשן-לייטנר.

בפתח דבריו נשאל הלוי על הטענות שלפיהן מתקפת חמאס התאפשרה בעקבות בגידה מתוך מערכת הביטחון. "מאה אחוז לא הייתה בגידה. הדרג המדיני וההנהגה הפוליטית צריכים לומר את זה בקול רם וברור", הצהיר.

הוא הוסיף: "אני יודע להסביר איך קרה השבעה באוקטובר עד הפרטים הקטנים. אני גם מכיר את האנשים ואינני מאמין שמישהו מעמיתיי אחרי עשרות שנות שירות שבהן סיכן את חייו, יחליט יום אחד לעזור לחמאס".

הלוי הוסיף כי גם מבחינה מעשית תיאוריית הבגידה אינה מתיישבת עם אופי המתקפה: "גם ברמה המעשית, כדי לעזור לחמאס לא מספיק אדם אחד שמשתף פעולה אלא רשת רחבה מאוד. אחרי שלוש שנים לא נמצא אפילו אדם אחד כזה".

בהמשך התייחס הרמטכ"ל לשעבר לצורך בהקמת ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת מחדלי המלחמה: "כחלק מתהליך הלמידה והריפוי, ישראל חייבת להשלים את הבירור ולשאול שאלות קשות, כפי שעשינו בצה"ל. זה חשוב מאוד. שבעה באוקטובר היה כישלון שניתן היה למנוע. צריך להביט לכישלון בעיניים כדי להיות מסוגלים לתקן".

הלוי התייחס גם לתמונתה של שירי ביבס הי"ד, שנחטפה עם שני ילדיה מביתם בניר עוז ונרצחה בשבי חמאס: "אני מסתכל בתמונתה של שירי ביבס ורואה את הפחד בעיניים שלה. אנחנו לא היינו שם בזמן כדי לעזור ולהציל אותה. זה הכישלון".

כשנשאל האם ניתן להגיע ל"ניצחון מוחלט" במלחמה, התייחס הלוי למחלוקות בין הדרג הצבאי לדרג המדיני בנוגע לתמרון הקרקעי ברצועת עזה.

"לקח לנו הרבה זמן לשכנע את הדרג המדיני לתמרן בעזה. היינו צריכים לשבור את דפוס סבבי המבצעים הקטנים, שהתבססו רק על תקיפות מהאוויר", אמר.

לדבריו, הפעילות הקרקעית הייתה חיונית גם להשבת החטופים: "אני יודע שיש מי שחושבים אחרת, אבל בלי לחץ צבאי חזק בתוך עזה, לא היינו יכולים להשיב את החטופים. אני יכול להוכיח זאת".

בהמשך הודה כי במהלך המלחמה נהרגו חטופים כתוצאה מתקיפות של צה"ל. "לצערנו עשינו טעויות. פצצות שלנו הרגו חטופים. כמובן, זה לא היה מכוון. לא ידענו שהם נמצאים שם", אמר הלוי.

בהמשך התייחס הלוי לתפיסת הביטחון הישראלית שקדמה למתקפת חמאס, והסביר מדוע רצועת עזה לא עמדה בראש סדר העדיפויות של מערכת הביטחון. "היינו צריכים לצאת למלחמה בעזה אבל סדר העדיפויות היה קודם איראן, אחר כך חיזבאללה ואחר כך חמאס, משום שלא ידענו שחמאס מתכוון לבצע מהלך כזה", אמר.

הלוי הסביר כי ההערכה המשותפת לצה"ל, לשב"כ ולדרג המדיני הייתה שחמאס אינו מעוניין במלחמה, אלא מבקש לבסס את שלטונו ברצועת עזה: "התפיסה בצה"ל ובשב"כ וגם בדרג המדיני הייתה שחמאס אינו רוצה מלחמה כי הוא רוצה להוכיח שהוא מסוגל לדאוג לשני מיליון פלסטינים בעזה, כדי להשתלט בהמשך גם על יהודה ושומרון. זה היה החשש שלנו".

לדבריו, חמאס פעל במכוון כדי לחזק את ההערכה השגויה הזאת: "חמאס השקיע מאמצים רבים כדי לגרום לנו להגיע להערכה הזאת".

בהמשך תיאר הלוי את ההיערכות של מנהיג חמאס יחיא סינוואר למתקפת הפתע ואת ניסיונו להפתיע את ישראל בכמה מוקדים בו-זמנית. "יחיא סינוואר עשה הכול כדי להפתיע אותנו ולפעול בו זמנית. כל נקודה בסמוך לגבול בעזה הותקפה מיד אחרי 6:29 בבוקר", סיפר.

לדבריו, סינוואר היה משוכנע שישראל תימנע מתמרון קרקעי ברצועה בשל מורכבות הלחימה בשטח בנוי וצפוף: "סינוואר היה גם בטוח שלא נתמרן ברצועה כי הוא היה משוכנע שישראל רואה בעזה זירת לחימה מורכבת. לצערנו עזרנו לו לחשוב כך".

הלוי חשף גם את המסר התקיף שהעבירה ישראל לחיזבאללה כבר בשעות הראשונות של מתקפת חמאס, מחשש להצטרפות הארגון למלחמה ולפתיחת חזית נוספת בצפון: "בשעות הבוקר המאוחרות של 7 באוקטובר העברנו לחיזבאללה מסר: הופתענו בעזה, אבל אנחנו עוקבים אחריכם מקרוב. אם תעשו אפילו תנועה קטנה, פטיש כבד מאוד יונחת על לבנון".

עו"ד דרשן-לייטנר התייחסה בסיום לאתגרים הניצבים בפני ישראל והעם היהודי בזירה הבינלאומית: "מלחמת הקיום של מדינת ישראל והעם היהודי, כבר מזמן לא מסתכמת בשדה הקרב הצבאי בלבד. האנטישמיות הגואה ושנאת ישראל המודרנית מתולדקת במימון עתק ובעזרת בינה מלאכותית, הרשתות החברתיות ובמערכות המשפט הבינלאומיות כדי לנסות ולהביס אותנו. התשובה שלנו חייבת להיות שילוב זרועות חסר תקדים - בין משפטנים, דיפלומטים, חוקרים ואנשי טכנולוגיה. הגיע הזמן שנעבור מהגנה להתקפה ולגבות מחיר יקר מכל מי שמנסה לפגוע בזכותנו לחיות בביטחון בארצנו".