את הישגה הגדול ביותר, זכיה בגביע המדינה בכדורגל, השיגה מכבי פתח תקוה בזכות ניצחון בתוצאה 0:1 על הפועל באר שבע, תחת אימונו של רן קוז'וך.

בליגה ניצחה פתח תקווה את באר שבע רק פעם אחת ב-32 המשחקים האחרונים ביניהן והערב (ראשון) עם קוז'וך על הקווים ושחקנה לשעבר ניב יהושע הצעיר על כר הדשא, האדומים מבירת הנגב המשיכו את המאזן מול המארחים מאם המושבות כשהביסו אותם בתום משחק הפכפך ורווי בשערים ומהפכים בתוצאה 5:2.

פתח תקווה, הקבוצה היחידה שכבשה וספגה בכל שמונת המחזורים הראשונים, שכל ניצחונותיה העונה היו באותה התוצאה - 1:2, כמעט והצליחה הערב לעשות זאת שוב, כשהצליחה למחוק פיגור משער של שחקנה לשעבר יהושע ממרחק של 35 מטרים, בדרך למהפך בתוצאה 1:2 בירידה להפסקת המחצית.

לרוע מזלה, פתח תקווה גילתה כמו מרבית קבוצות הליגה שאת באר שבע אסור להספיד כל כך מוקדם ובמחצית השניה הייתה רק קבוצה אחת על כר הדשא - האורחים מבירת הנגב.

אחרי חילוף מרובע בתחילת המחצית השניה, השתלטה באר שבע על הדשא וזה ניכר בהחלט.

מה שהתחיל עם שער של יגור זלאטנוביץ' מחזור שלישי ברציפות בדקה ה-65 בפנדל, המשיך עם שער נוסף של יהושע כעבור 6 דקות שקבע מהפך ונמשך עם שערים של זאהי אחמד בדקה ה-85 ואוגריסה סגר את הסיפור כעבור 4 דקות בלבד, בדקה ה-89.

זה נגמר עם 5:2 גדול לבאר שבע שכובשת חמישייה שניה ברציפות בליגת העל, מאריכה את רצף המשחקים ללא הפסד מול פתח תקווה, שומרת על מאזן מושלם בחוץ העונה ועל הדרך גם עולה זמנית אל המקום הראשון בטבלה. האלופה כאן ובגדול.