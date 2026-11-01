לא עוצרת. מאז עונת 2020/21 לא החזיקה הפועל ירושלים במאזן מושלם של ארבעה ניצחונות ואפס הפסדים מפתיחת העונה.

הערב (ראשון) אחרי עוד ניצחון, הפעם בתוצאה 78:88 באולמה הביתי, היכל הפיס ארנה שבבירה, שיחזרה הפועל ירושלים את הישגה מלפני 6 שנים, כשגברה על הפועל אילת בקלות ובהילוך שני.

ירושלים הייתה רחוקה אמנם מלהרשים אך לא פיגרה באף שלב במהלך המשחק וניצחונה לא הוטל בספק ולו לרגע.

למרות ששמטה פער בן 14 נקודות במהלך הרבע השני, פער אותו השיגה כבר מתחילת המשחק עם ריצת 0:13, ולמרות שלא הצליחה לקלוע סל שדה במשך יותר מחמש דקות רצופות, שוב ההגנה היא שניצחה לירושלים את המשחק.

אחרי שעצרה את הפועל ת"א, הפעם הגנת הברזל של האדומים מהבירה עצרה את האורחים מהדרום וסייעה להם לשמור על היתרון הקטן.

ברבע הרביעי והמכריע העלתה ירושלים הילוך וההפרש כבר תפח ל-16 נקודות. משם אילת כבר לא יכולה הייתה לחזור.

זה נגמר עם 78:88 וניצחון תשיעי ברציפות בכל המסגרות.