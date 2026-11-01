נבחרת של לוחמים ולוחמות. 160 ישראלים וישראליות השתתפו היום (ראשון) במרתון ניו יורק הבינלאומי, זאת במסגרת נבחרת שלוה.

זו לא הפעם הראשונה בה משתתפים רצים ישראליים במסגרת נבחרת שלוה במרתון ניו-יורק, כאשר השנה הייתה זו נבחרת מיוחדת במינה, נבחרת שמורכבת מלוחמים ולוחמות וכאלה שרצים לא רק למען מטרה נעלה אלא גם לזכרם של חברים ובני משפחותיהם.

בין אלו שלזכרם רצה הנבחרת השנה, היה רס"ן הראל בירנשטוק ז"ל. הראל השתתף בעצמו במרתון לפני שנתיים כחלק מנבחרת שלוה ונפל לפני כחודשיים במהלך שירות מילואים בלבנון.

את המשלחת ליוותה אלמנתו, אליה, שלקחה חלק במסע לזכרו.

בין חברי הנבחרת היה גם בוריס שטונדה, לוחם דובדבן שאיבד את רגלו הימנית במהלך הלחימה בעזה, והשנה הפך לישראלי הראשון קטוע הרגל שהשלים את תחרות איש הברזל ולצדו רצו יוסי וחיה חמני, אב ובתו, המתמודדת עם מחלה נדירה, כאשר יוסי דוחף את חיה בכיסא הגלגלים לאורך המסלול. השניים הקדישו את הריצה לזכרם של אריק ורות פרץ ז"ל, אב ובתו שנרצחו במסיבת הנובה.

בנוסף רצו במרתון גם סרן (מיל') קרני גז אשר פיקדה על פלוגת הטנקיסטיות שלחמה והסתערה על מחבלים ביישובי עוטף עזה, קצינים מחטיבות גבעתי וגולני אשר איבדו חיילים במלחמה, מילואימניקים ולוחמים נוספים, תורמי כליה אלטרואיסטים וכן הורים לילדים עם מוגבלויות.